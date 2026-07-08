Croacia anuncia el final de una era con la salida definitiva de su histórico técnico Zlatko Dalic 

Zlatko Dalic dejó de ser el director técnico de la Selección de Croacia, tras el anuncio emitido este miércoles por la Federación Croata de Futbol (HNS). La institución balcánica despidió al estratega a través de sus plataformas de redes sociales con un emotivo mensaje con el que calificó su histórico ciclo como "una llegada humilde, un viaje inolvidable y una despedida con orgullo".

El adiós definitivo se concreta tras casi nueve años de gestión y a consecuencia de la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras caer 2-1 ante Portugal el pasado 3 de julio.

El propio timonel había sentenciado su destino en la rueda de prensa posterior al partido en el Estadio de Dallas, admitiendo con resignación que el doloroso resultado significaba de forma automática el "fin de una era".

El estratega, contratado en 2017, lideró al cuadro con la playera ajedrezada en tres Mundiales consecutivos, firmando una época dorada insólita que incluyó el subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer lugar en Qatar 2022.

La salida del técnico se materializa apenas cinco días después de que el legendario capitán Luka Modric cerrara la participación en su quinta Copa del Mundo sin poder rescatar el boleto a octavos.

Dalic lamentó de forma categórica el desenlace de su jugador emblema al declarar que era una injusticia que el mediocampista terminara su andar internacional "así, con una derrota" en el tiempo extra.

El partido de la eliminación estuvo condicionado por la polémica, luego de que un gol croata fuera anulado en el minuto 103' por una milimétrica posición adelantada detectada por el sistema semiautomatizado.

Aunque reportes de la prensa de Emiratos Árabes Unidos vinculan al entrenador con el banquillo de dicho país asiático, la información se mantiene bajo reserva y no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Con este movimiento, el estratega balcánico se transforma en el duodécimo entrenador en dejar su puesto durante el desarrollo de la actual justa mundialista de 48 selecciones.

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¿Quiénes son los entrenadores que han dejado a sus selecciones en el Mundial?

El listado de estrategas que han dejado sus posiciones durante el Mundial creció a 12; entre ellos destaca el mexicano Javier Aguirre, quien terminó su vínculo con la Federación Mexicana de Futbol.

Entrenador - Selección - Fase de Eliminación - Estatus / Destino

S. Lamouchi - Túnez - Fase de Grupos - Destituido después del primer juego del Mundial

H. Renard - Túnez - Fase de Grupos - Renuncia tras eliminación

M. Koubek - Chequia - Fase de Grupos - Renuncia día de la eliminación

M. Bielsa - Uruguay - Fase de Grupos - Salida tras la eliminación

H. Myung-Bo - Corea del Sur - Fase de Grupos - Fin de ciclo tras eliminación

S. Clarke - Escocia - Fase de Grupos - Renuncia tras eliminación

R. Koeman - Países Bajos - Dieciseisavos de final - Renuncia tras eliminación

J. Nagelsmann - Alemania - Dieciseisavos de final - Fin de contrato

S. Beccacece - Ecuador - Dieciseisavos de final - Fin de contrato

J. Aguirre - México - Octavos de final - Fin de contrato

R. Martínez - Portugal - Octavos de final - Fin de contrato

Z. Dalic - Croacia - Dieciseisavos de final - Separación