Mira a Luciano Darderi explotar contra hinchas argentinos y caer ante Comesaña en Roland Garros

Roland Garros volvió a vibrar con el tenis sudamericano, pero la jornada tuvo una cara sumamente oscura. Mientras Francisco Comesaña celebraba uno de los triunfos más importantes de su carrera, Luciano Darderi protagonizó el momento más polémico del torneo: una bronca abierta contra los aficionados de su propio país de nacimiento que incluyó una raqueta destruida y la intervención del juez de silla.

El minuto de furia: Raqueta rota y cruce con la tribuna

El colapso mental de Darderi llegó en el peor momento posible: el último game del partido. Visiblemente desquiciado por el efervescente aliento del público argentino hacia Comesaña, el ítalo-argenino destrozó su raqueta contra el suelo y comenzó a discutir cara a cara con varios hinchas en las gradas.

A pesar de sus airadas quejas al árbitro para exigir silencio, la tensión ambiental terminó por hundirlo. Comesaña aprovechó el desconcierto, hilvanó los dos puntos siguientes y selló una victoria épica.

La paradoja del pasaporte que la tribuna no perdonó

El trasfondo de la batalla le añade más morbo a la historia. Darderi nació en Villa Gesell, a escasos 136 kilómetros de Mar del Plata, la ciudad natal de Comesaña. Se conocen desde niños, compartieron categorías menores, viajes y entrenamientos. Sin embargo, Darderi optó por representar internacionalmente a Italia, una decisión que la hinchada argentina en París le cobró con hostilidad pura en la Cancha 6.

Tras cuatro horas y diez minutos de drama total, Comesaña se impuso en cinco sets por un marcador de 7-6(5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4. Un resultado rompe quinielas, considerando que Darderi (sembrado 14) venía con etiqueta de favorito tras ser semifinalista en Roma y campeón en Santiago de Chile.

Comesaña hace historia en Roland Garros

Con este triunfo, el marplatense (102 del ranking ATP) logra meterse de lleno al Top 100 mundial e iguala su mejor papel histórico en un Grand Slam.La legión argentina firma así un día histórico en París tras la eliminación de Jannik Sinner a manos de Juan Manuel Cerúndolo. En la tercera ronda, Comesaña se medirá al italiano Matteo Berrettini luego de vencer al local Arthur Rinderknech en tres sets de 6-4 cada uno. Para Darderi, el torneo termina con una amarga certeza: el doloroso desprecio de su propia gente.