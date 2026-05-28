Se volvió viral: Qué pasó 10 años después con el niño que cuestionó a Guardiola sobre los títulos

Hay preguntas que marcan la historia de un club, pero ninguna tan pura como la que ocurrió en el verano de 2016. Un niño de apenas siete años se subía por sorpresa al taxi de un recién llegado Pep Guardiola frente al Museo Nacional del Futbol de Manchester. Sin filtros, protocolos ni miedo, el pequeño soltó la frase que definiría una era:

Ahora que te tenemos, vamos a ganarles a todos. ¿Dónde vamos a poner todos los trofeos?"

Guardiola, entre risas mientras le ajustaba el cinturón de seguridad, respondió con la cautela del sabio: "Lo intentaremos".

Diez años después, el destino ha dictado sentencia. Lo intentaron, lo lograron y el Manchester City estableció una dinastía en el futbol inglés. Una década exacta después, el catalán le entregó 20 trofeos al Manchester City, incluyendo seis coronas de Premier League y el histórico triplete de 2023.

"Pep's Taxi: 10 años después": El reencuentro que rompe internet

El cierre de este ciclo perfecto llegó en este mes de mayo de 2026. El club preparó una última sorpresa bajo el nombre ‘Pep's Taxi: 10 años después’. Braydon Bent, que hoy tiene 17 años y trabaja en la comunicación deportiva tras crecer viendo la dinastía de su ídolo, pensaba que iba a ser recogido por el icónico utilero ‘Chappy’. En su lugar, se topó cara a cara con la leyenda.

Esta vez, Guardiola no tuvo que pedir cautela. El Manchester City resumió el momento en una línea que ya es el video más visto de la semana: "2016: ¿Dónde vamos a guardar todos los trofeos? 2026: ¡Déjame mostrarte!".

El técnico catalán llevó al adolescente Braydon a las entrañas del Etihad Stadium para mostrarle, en una penumbra iluminada por la gloria, la colección de los 20 trofeos que aquel niño profetizó cuando el proyecto era solo un papel en blanco.

El fin de la era más dominante del fútbol inglés

La emotividad del video, que se ha vuelto un fenómeno viral global en cuestión de horas, tiene un sabor a despedida. Tras la reciente final de la FA Cup de este mayo de 2026, Guardiola concluye su legendaria etapa en el banquillo del Manchester City.

Aquel niño del asiento trasero no se equivocó. Su ocurrencia infantil terminó siendo la radiografía del técnico que cambió para siempre el rumbo de la Premier League. La respuesta a la pregunta tardó diez años en llegar, pero la espera valió cada maldito segundo.