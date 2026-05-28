¡Caos en Nueva York! Finales de la NBA y el Mundial amenazan el transporte

La ciudad de Nueva York y la zona de Nueva Jersey se enfrentarán a un nuevo desafío logístico que, tal vez, nunca contemplaron para el Mundial 2026: el que los Knicks de Nueva York llegaran a las finales de la NBA con algunas fechas cruzándose con el evento de la FIFA.

De acuerdo con un reporte de CNN, el próximo 16 de junio podría desatarse un nudo vial. Ese día, el MetLife Stadium albergará el partido entre Francia y Senegal, mientras que el Madison Square Garden podría ser el escenario del sexto juego de la serie por el campeonato, donde los Knicks buscan romper una sequía de títulos.

Para intentar contener las aglomeraciones y garantizar la seguridad, las autoridades de NJ Transit implementarán restricciones severas. Cuatro horas antes del silbatazo inicial del Mundial, se suspenderán todas las salidas de trenes desde la Gran Manzana con rumbo a Nueva Jersey. Asimismo, el flujo de regreso se congelará por completo entre las 17:00 y las 20:00 horas, impidiendo el ingreso habitual de pasajeros a la estación Penn de Nueva York justo antes del arranque del partido de baloncesto.

La situación en Nueva Jersey ha sido complicada. Originalmente se tenía previsto que el boleto de tren costara más de 100 dólares, esto ante la negativa del estado de cargar con el costo de un evento que, en su opinión, ganará miles de millones de dólares, por lo que la FIFA debía aportar con presupuesto.

Mientras que la FIFA espera una gran cantidad de visitantes en Nueva York donde se desarrollará la final, la realidad es que para los estadounidenses y, especialmente para los neoyorquinos, la serie de los Knicks será lo más importante sobre el Mundial, un deporte que aún sigue sin estar en el top de la nación de las barras y las estrellas.