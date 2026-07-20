Hay temor por dopaje en el Tour de Francia ¿La polémica salpica a Isaac del Toro?

El Tour de Francia volvió a abrir un capítulo que el ciclismo nunca ha logrado cerrar del todo: el del dopaje. La autorización judicial para realizar controles antidopaje en plena madrugada a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard provocó una ola de cuestionamientos dentro del pelotón y reavivó los recuerdos de un deporte marcado por algunos de los mayores escándalos de la historia. En medio de la controversia también surgió una pregunta entre los aficionados mexicanos. ¿Isaac del Toro está involucrado en la investigación?

Ni la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), ni la Unión Ciclista Internacional (UCI), ni la Fiscalía de París han mencionado al mexicano en el procedimiento abierto para autorizar las pruebas nocturnas. Las medidas únicamente alcanzaron a Pogacar, líder de la clasificación general, y al entonces segundo lugar, Jonas Vingegaard.

Lo que sí ha generado inquietud es el fundamento legal utilizado para autorizar esos controles.

¿Por qué un juez autorizó los controles nocturnos?

A diferencia de los controles antidopaje habituales, las pruebas realizadas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana requieren autorización judicial en Francia.

De acuerdo con el Código Deportivo francés, un juez solo puede aprobar este tipo de procedimiento cuando existen "sospechas serias y fundadas" de una posible infracción a las normas antidopaje o cuando existe riesgo de que puedan perderse pruebas relevantes.

La Fiscalía de París confirmó al diario L'Équipe que la ITA solicitó esa autorización antes de que agentes antidopaje despertaran a Jonas Vingegaard alrededor de las dos de la madrugada y, horas más tarde, a Tadej Pogacar, cerca de las cinco de la mañana.

Aunque la legislación contempla este mecanismo desde 2015, fuentes cercanas a la lucha antidopaje señalaron que es la primera vez que se aplica durante el Tour de Francia.

Pogacar fue sometido a un examen a las 5 de la madrugada. AFP

¿Las sospechas son contra Pogacar y Vingegaard?

La existencia de una autorización judicial ha alimentado especulaciones, pero hasta ahora ninguna autoridad ha acusado formalmente a Pogacar o Vingegaard de haber cometido una infracción antidopaje.

La ITA tampoco informó que exista un procedimiento disciplinario abierto contra alguno de los dos corredores. El organismo únicamente explicó que, en determinadas circunstancias, los controles nocturnos son necesarios para garantizar la eficacia del programa antidopaje.

Pogacar admitió que desconocía que ese tipo de pruebas fueran legales.

Es un poco extraño, pero si es necesario para demostrar que estamos limpios, lo acepto", declaró el esloveno, aunque calificó la experiencia como "inhumana" por la interrupción del descanso durante una competencia de tres semanas.

La controversia divide al pelotón

Más allá del aspecto legal, la decisión generó un intenso debate entre corredores y directores deportivos.

Remco Evenepoel fue uno de los más críticos al considerar que despertar a los ciclistas durante la madrugada representa una falta de respeto hacia deportistas que necesitan recuperar energía diariamente.

Remco Evenepoel criticó los controles en la madrugada Pool via REUTERS

Pogacar coincidió en que las pruebas afectan el descanso y llegó a sugerir que la mala noche pudo influir, al menos parcialmente, en la caída que sufrió Vingegaard horas después.

Desde Visma-Lease a Bike rechazaron esa interpretación y atribuyeron el accidente a las circunstancias de carrera.

La ITA defendió el procedimiento asegurando que procura minimizar el impacto sobre los atletas, pero insistió en que, para preservar la eficacia de los controles, en casos excepcionales es necesario realizarlos fuera del horario habitual.

¿Isaac del Toro está bajo investigación?

Hasta ahora no existe ninguna información oficial que vincule a Isaac del Toro con controles extraordinarios, investigaciones o sospechas de dopaje.

El mexicano, una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional y compañero de Pogacar en UAE Team Emirates, continúa disputando el Tour sin haber sido mencionado en los comunicados de la ITA, la UCI o las autoridades francesas.

Su nombre ha aparecido únicamente porque comparte equipo con el líder del Tour y porque la noticia ha vuelto a colocar al ciclismo bajo el escrutinio que dejó el historial de casos como los de Lance Armstrong, Jan Ullrich, Floyd Landis o Marco Pantani.