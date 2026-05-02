Tania Carmona, mexicana que afronta un reto extremo: La Cocodona 250

Tania Carmona hizo historia al ser la primera mexicana en cruzar Cinco Desiertos, ahora la atleta eleva sus límites durante los 35 ultramaratones que ha participado en más de 10 años, la travesía de La Cocodona 250, un reto extremo que la desafiará en todos los sentidos. Serán 400 kilómetros sin parar por un espacio de cinco días, donde habrá temperaturas arriba de 40 grados y por la noche, todo lo contrario. La clave radicará en el descanso.

“Los cinco desiertos los tuve como preparación para esta carrera y este año me la ha pasado recuperándome y lista para darle a este reto. Es muy diferente a los Cinco Desiertos; corríamos un maratón y descansábamos, al día siguiente un maratón y al quinto hacíamos la etapa larga que eran los 80 kilómetros.

Tania Carmona afronta el reto de cinco días Captura de pantalla

Esta en particular no se detiene, no hay etapas como tal y creo que ahí es donde reside la dificultad, porque también es calor extremo, vamos a estar entre 40-50 grados, y donde entra la dificultad de no dormir. El descanso, creo que va a ser la clave, que no tenemos a diferencia de los Desiertos, que descansamos después de cada maratón, aquí no hay descanso, es de corrido”, declaró en entrevista para Excélsior Digital.

Tania Carmona se dice preparada lo más que puede para La Cocodona 250, que iniciará este 4 de mayo de 2026, de Black Canyon a Flagstaff, Arizona. El reto de los Desiertos fue de gran ayuda en el aspecto mental. Sabe que puede moverse por cinco días y lo que tiene que hacer es cómo le hará para dormir y saber cómo gestionar cuando lleguen los momentos de delirio o de alucinar.

“Como también corremos durante toda la noche, hay lugares muy altos en montañas que están a 0 o grados menos tanto, entonces es muy extremo este reto, porque va a haber mucho frío durante las noches, algunas noches cuando vaya subiendo a alta montaña y luego mucho calor cuando estés en las zonas bajas y durante el día que llega a los 40.

Tania Carmona se enfoca en sobrevivir en La Cocodona 250 Foto tomada de Instagram taniaruns_theworld

Saber también cómo manejar ese tipo de extremos, también va a ser bastante interesante porque en los Desiertos no tuvimos como esa polaridad en la misma carrera”, mencionó la mexicana, una de las referentes en la disciplina.

LA ESTRATEGIA DE TANIA CARMONA PARA AFRONTAR LA COCODONA 250

Tania Carmona se dice emocionada, pero a la vez con cierto miedo, con pánico, con nervios. Para afrontar La Cocodona 250 ya tiene definida su estrategia:

- Por etapas.

- Dividió la distancia por bloques: 5-6 horas y un descanso agendado de 45 minutos, para después seguir otras 4-5 horas y descanso de nuevo.

“Me enfoco en sobrevivir o hacer lo mejor que pueda durante esas 4-5 horas, y descanso, como y nos seguimos a la siguiente. Pasito a pasito, porque si me enfoco a la distancia que tengo por delante, toda la distancia no lo podría digerir de esta manera”, señaló.

UNA PLAYERA COMO SU AMULETO

Para este reto extremo, Tania Carmona volverá a portar la misma ropa que llevó casi en todos los Desiertos, pero una playera es especial.

“Voy a traer casi la misma playera, la pobre playera ya está a punto de caerse en pedazos. Si algo te funciona, te gusta, no lo quieres ni mover”, dijo una emocionada Tania Carmona.

¿DÓNDE SEGUIR A TANIA CARMONA EN LA COCODONA 250?

- La mexicana publicará diferentes momentos en sus redes sociales.

- En el canal de youtube de La Cocodona 250, los cinco días que dure la carrera.