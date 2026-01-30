Chivas, Cruz Azul y Pumas lideran tabla de Liga MX... América hace el ridículo

En una noche donde Cruz Azul y Pumas golearon, y donde Chivas se mantiene con paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX, los tres grandes muestran el camino al América, quien no conoce lo que es anotar -y mucho menos ganar- en el actual semestre de la Liga MX, ocupando el 15° lugar de la tabla de posiciones.

El inicio del Clausura 2026 ha sido una auténtica pesadilla para André Jardine y sus dirigidos, ya que las lesiones han vuelto a mermar al plantel azulcrema, quedándose sin anotar surante sus primeros 3 partidos (algo que no sucedía desde 1970) y ocupando una de las últimas posiciones en la tabla general.

La actividad de la Jornada 4 del Clausura 2025 concluirá el domingo 1 de febrero. Mexsport

Por su parte, Chivas marcha con paso perfecto en el Clausura 2026 con tres victorias, Cruz Azul es líder momentáneamente por la cantidad de goles anotados y Pumas -con gran exhibición frente a Santos- es 3° de la tabla con 8 unidades.

Tras la actividad del viernes 30 de enero en la Liga MX, así marchan las posiciones de la tabla, en donde 3de los 4 grandes comandan:

1° / *Chivas - 9 (+4).

2° / Cruz Azul - 9 puntos (+3 Diferencia de goles).

3° / Pumas - 8 (+5).

15° / *América - 2 (-2).

* Si Chivas empata frente al Atlético San Luis este sábado 31 de enero, el Rebaño será líder en solitario tras el fin de semana, mientras que las Águilas se medirán al Necaxa.

Tabla de posiciones de los 4 grandes previo al sábado 31 de enero. Imagen Deportes

América terminará fuera de Liguilla

En esta Jornada 4 del Clausura 2026, América recibirá a Necaxa en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes con la obligación de obtener su primera victoria en el campeonato, sin embargo, pese a que obtengan los tres puntos, se mantendrán fuera de las posiciones de privilegio que dan acceso a un sitio en la Liguilla.

Pese a que de momento su aparición entre los primeros lugares no se daría conforme a lo esperado, es de suma importancia que las Águilas derroten al conjunto Hidrocáldo, ya que a mitad de semana arrancarán su actividad en Concachampions frente al Olimpia de Honduras.

A partir del mes de febrero -y hasta la instancia que avancen en el torneo de Concacaf- América estará disputando compromisos cada 3 días, por lo que los regresos de Alejandro Zendejas, Henry Martin y la llegada de Raphael Veiga, serán fundamentales, además de mantener a sus jugadores lejos de las lesiones.

