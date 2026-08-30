Tabla general Liga MX Apertura 2026 tras la Jornada 6: América es líder
La jornada 6 del Apertura 2026 fue historia y nos dejó grandes partidos, así como resultados. Acá te contamos cómo marcha la tabla general de la Liga MX
La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX nos dejó grandes partidos y resultados sorpresivos.
Cruz Azul consiguió una importante victoria como visitante al vencer 3-1 al Necaxa, con goles de Jeremy Márquez, Nicolás Ibáñez y Willer Ditta, lo que les permitió sumar de a tres y mantenerse en la pelea por la zona alta.
Por su parte, los Pumas sufrieron una derrota contundente 2-0 ante Tijuana, donde Gilberto Mora anotó un doblete y fue la figura. El América, líder invicto, se impuso 2-0 al Puebla con tantos de Ícaro y Brian Rodríguez, reforzando su dominio en la cima.
Las Chivas empataron 1-1 con Pachuca (Roberto Alvarado adelantó a los rojiblancos y Salomón Rondón igualó de penalti), sumando un punto valioso como visitante.
Finalmente, los Rayados de Monterrey cayeron de forma sorpresiva 1-3 ante Atlético San Luis en casa, en un partido donde el equipo potosino se aprovechó de la rotación de Matías Almeyda y se llevó los tres puntos.
Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026
- Necaxa 1-3 Cruz Azul
- Atlante 1-1 León
- Tijuana 2-0 Pumas
- Atlas 1-3 Querétaro
- Pachuca 1-1 Chivas
- América 2-0 Puebla
- Santos Laguna 0-0 Tigres
- Toluca 4-0 FC Juárez
- Monterrey 1-3 Atlético San Luis
¿Cómo queda la tabla general tras la Jornada 6?
- América – 16 puntos
- Toluca – 13 puntos
- Tijuana – 13 puntos
- Atlas – 12 puntos
- Chivas – 11 puntos
- Querétaro – 10 puntos
- León – 10 puntos
- Puebla – 10 puntos
- Monterrey – 9 puntos
- Cruz Azul – 9 puntos
- Pumas – 8 puntos
- Necaxa – 7 puntos
- Atlante – 6 puntos
- Atlético San Luis – 6 puntos
- Pachuca – 5 puntos
- Tigres – 5 puntos
- Santos Laguna – 1 punto
- FC Juárez – 0 puntos