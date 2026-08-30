Tabla general Liga MX Apertura 2026 tras la Jornada 6: América es líder

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX nos dejó grandes partidos y resultados sorpresivos.

Cruz Azul consiguió una importante victoria como visitante al vencer 3-1 al Necaxa, con goles de Jeremy Márquez, Nicolás Ibáñez y Willer Ditta, lo que les permitió sumar de a tres y mantenerse en la pelea por la zona alta.

Por su parte, los Pumas sufrieron una derrota contundente 2-0 ante Tijuana, donde Gilberto Mora anotó un doblete y fue la figura. El América, líder invicto, se impuso 2-0 al Puebla con tantos de Ícaro y Brian Rodríguez, reforzando su dominio en la cima.

Brian Rodríguez entró en el segundo tiempo, marcó gol y fue el Jugador del Partido ante Puebla AFP

Las Chivas empataron 1-1 con Pachuca (Roberto Alvarado adelantó a los rojiblancos y Salomón Rondón igualó de penalti), sumando un punto valioso como visitante.

Finalmente, los Rayados de Monterrey cayeron de forma sorpresiva 1-3 ante Atlético San Luis en casa, en un partido donde el equipo potosino se aprovechó de la rotación de Matías Almeyda y se llevó los tres puntos.

Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026

Necaxa 1-3 Cruz Azul

Atlante 1-1 León

Tijuana 2-0 Pumas

Atlas 1-3 Querétaro

Pachuca 1-1 Chivas

América 2-0 Puebla

Santos Laguna 0-0 Tigres

Toluca 4-0 FC Juárez

Monterrey 1-3 Atlético San Luis

¿Cómo queda la tabla general tras la Jornada 6?