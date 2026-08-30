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Tabla general Liga MX Apertura 2026 tras la Jornada 6: América es líder

La jornada 6 del Apertura 2026 fue historia y nos dejó grandes partidos, así como resultados. Acá te contamos cómo marcha la tabla general de la Liga MX

Por: Eduardo Cristobal Colin

Tabla general Liga MX Apertura 2026
Tabla general Liga MX Apertura 2026Especial

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX nos dejó grandes partidos y resultados sorpresivos.

Cruz Azul consiguió una importante victoria como visitante al vencer 3-1 al Necaxa, con goles de Jeremy Márquez, Nicolás Ibáñez y Willer Ditta, lo que les permitió sumar de a tres y mantenerse en la pelea por la zona alta.

Por su parte, los Pumas sufrieron una derrota contundente 2-0 ante Tijuana, donde Gilberto Mora anotó un doblete y fue la figura. El América, líder invicto, se impuso 2-0 al Puebla con tantos de Ícaro y Brian Rodríguez, reforzando su dominio en la cima.

Brian Rodríguez entró en el segundo tiempo, marcó gol y fue el Jugador del Partido ante Puebla
Brian Rodríguez entró en el segundo tiempo, marcó gol y fue el Jugador del Partido ante PueblaAFP

Las Chivas empataron 1-1 con Pachuca (Roberto Alvarado adelantó a los rojiblancos y Salomón Rondón igualó de penalti), sumando un punto valioso como visitante.

Finalmente, los Rayados de Monterrey cayeron de forma sorpresiva 1-3 ante Atlético San Luis en casa, en un partido donde el equipo potosino se aprovechó de la rotación de Matías Almeyda y se llevó los tres puntos.

Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026

  • Necaxa 1-3 Cruz Azul
  • Atlante 1-1 León
  • Tijuana 2-0 Pumas
  • Atlas 1-3 Querétaro
  • Pachuca 1-1 Chivas
  • América 2-0 Puebla
  • Santos Laguna 0-0 Tigres
  • Toluca 4-0 FC Juárez
  • Monterrey 1-3 Atlético San Luis

¿Cómo queda la tabla general tras la Jornada 6?

  1. América – 16 puntos
  2. Toluca – 13 puntos
  3. Tijuana – 13 puntos
  4. Atlas – 12 puntos
  5. Chivas – 11 puntos
  6. Querétaro – 10 puntos
  7. León – 10 puntos
  8. Puebla – 10 puntos
  9. Monterrey – 9 puntos
  10. Cruz Azul – 9 puntos
  11. Pumas – 8 puntos
  12. Necaxa – 7 puntos
  13. Atlante – 6 puntos
  14. Atlético San Luis – 6 puntos
  15. Pachuca – 5 puntos
  16. Tigres – 5 puntos
  17. Santos Laguna – 1 punto
  18. FC Juárez – 0 puntos

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