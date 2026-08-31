Pumas involucrado en las peticiones de León a la Liga MX

Luego de un itinerario con viajes a Estados Unidos por la Leagues Cup, y perder su racha de 7 partidos ganados de manera consecutiva, Javier Gandolfi -técnico de La Fiera- compartió que León cuenta con dos peticiones a la Liga MX; en una de ellas está involucrado Pumas por su compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026.

Durante el duelo en la capital del país, Atlante le arrebató el triunfo a León en el tiempo de compensación con un portento de gol de Martín Sarrafiore, detalle que no pasó desapercibido para el estratega de los Panzas Verdes, mismo que destacó el desgaste que existe en su plantel debido a los largos viajes entre los duelos de Liga MX y Leagues Cup, lo que provoca un tiempo de recuperación mínimo para los futbolistas:

“El único consejo que les daría es que traten de cuidar un poco más la integridad física del ser humano, porque después del calendario es como Liguilla, pero acá tenemos viajes de 9-10 horas, donde la parte del ser humano tendría que estar valorada en otro punto. Nos adaptamos, no buscamos excusas”.

Partido entre Atlante y León fue postergado 1 hora por tormenta eléctrica. Mexsport

León busca apoyo de Pumas para partido de la Jornada 7

Todo el enfoque del conjunto Esmeralda se encuentra en el compromiso de mitad de semana frente al Toluca, mismo que de ganar les asegurará su sitio en la Final de la Leagues Cup 2026 y en la siguiente edición de la Concachampions; 8 equipos de Liga MX ya cuentan con su cupo confirmado.

Ante ello, León deberá postergar su partido de la Jornada 7 frente a Pumas, programado inicialmente para el domingo 6 de septiembre, día en el que estarán disputando su último compromiso del torneo binacional, ya sea en la busca del título o por el Tercer Lugar. Gandolfi tiene claro que los universitarios desearán sacar ventaja de ello:

“El partido de Pumas estamos analizando y pidiendo a la Liga que se juegue el 16 de septiembre, para tener una semana para acomodarnos desde que llegamos (de la Leagues Cup) esa semana tenemos partido antes. Pumas seguramente va a querer jugar a mitad de semana en el corto tiempo (9 ó 10 de septiembre). Nosotros vamos a venir de un desgaste importantísimo, pero no hay excusas. Estamos preparados mentalmente para todo”.

BFG