El mexicano Patricio Salas da el salto al futbol de Portugal

Patricio Salas dejará al Club América para continuar su carrera en el futbol europeo, luego de que se reportara un acuerdo para que el mexicano se convierta en nuevo jugador del Famalicão de la Primera División de Portugal.

El futbolista formado en las fuerzas básicas del América se convierte en uno más de los jugadores mexicanos que tendrán actividad durante la temporada 2026-2027 en el futbol europeo.

Patricio Salas compartirá liga con otro mexicano: Santiago Giménez. MEXSPORT

Patricio Salas llegará cedido al Famalicão

De acuerdo con información de periodista César Luis Merlo, Patricio Salas se incorporará al Famalicão mediante un préstamo de un año. El acuerdo contempla una opción de compra que el club portugués podrá ejecutar si decide mantener al futbolista mexicano una vez que concluya la cesión.

El jugador viajará durante los próximos días a Portugal para cumplir con las pruebas médicas y firmar el contrato que oficializará su incorporación al equipo de la Primera División portuguesa.

La operación permitiría al mexicano continuar su carrera fuera de la Liga MX y convertirse en uno de los futbolistas que salen al futbol europeo durante el actual mercado de transferencias.

Salas se formó en las categorías inferiores del Club América antes de llegar al primer equipo, donde tuvo actividad en distintas competiciones y sumó experiencia dentro del plantel azulcrema.

La llegada al Famalicão representaría una nueva etapa para el futbolista, quien buscará continuar su desarrollo fuera de México durante la temporada posterior a su salida del conjunto de Coapa.

Patricio Salas se formó en las fuerzas básicas del América. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Los números de Pato Salas con el América

Considerando todas las competiciones, Patricio Salas disputó 35 partidos con el primer equipo del Club América, periodo en el que registró tres goles y dos asistencias.

El mexicano llega al futbol portugués después de su proceso en las fuerzas básicas y su posterior participación con el primer equipo de las Águilas, desde donde ahora buscará consolidar su carrera en una nueva competencia.

Su salida se produce en un verano en el que también se han reportado otros movimientos de futbolistas mexicanos hacia Europa, entre ellos el de Armando “Hormiga” González al Olympiacos de la Superliga de Grecia, donde ya tuvo su debut. También se encuentra próximo a concretarse el movimiento de Erik Lira al Mónaco de la Ligue 1.

En el caso de Salas, la cesión al Famalicão responde a la posibilidad de darle proyección fuera del América y mantener su desarrollo en otro entorno competitivo, con la opción de que el club portugués pueda adquirirlo al finalizar el préstamo.