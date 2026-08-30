Rayados no encuentra la idea de Matías Almeyda y cae 1-3 ante Atlético San Luis

Los Rayados de Monterrey parecen no encontrar todavía la fórmula ni la idea futbolística de Matías Almeyda. El conjunto regio sufrió una dolorosa derrota de 1-3 ante Atlético San Luis en el Gigante de Acero, justo en un momento poco oportuno y a unos días de enfrentar al América en las semifinales de la Leagues Cup.

El encuentro comenzó de la peor manera para Monterrey. Apenas al minuto 4’, la defensa de Rayados se quedó dormida y fue sorprendida por David Rodríguez, quien mandó el balón al fondo de las redes para congelar rápidamente el Gigante de Acero y adelantar a los potosinos.

Rayados intentó reaccionar y al 21’ parecía despertar con la anotación del joven Omar Gálvez. Sin embargo, una falta en el inicio de la jugada provocó que el gol fuera anulado, dejando únicamente una falsa ilusión para los aficionados regiomontanos.

El golpe terminó por afectar al equipo local y San Luis no desaprovechó la oportunidad. Rafa Llorente apareció para sacar un potente disparo ante el que Mochis Cárdenas poco pudo hacer, colocando el 2-0 y silenciando nuevamente el estadio.

Monterrey tardó demasiado en despertar. Fue hasta el minuto 73’ cuando Hugo Cuypers consiguió estrenarse en el Gigante de Acero y acercó a los Rayados en el marcador, devolviéndoles momentáneamente la esperanza.

Pero la alegría duró muy poco. La euforia fue apagada por otro golazo, esta vez con un zurdazo de Óscar Macías, quien sentenció el encuentro y selló el 1-3 definitivo para Atlético San Luis.

Los Rayados siguen sin encontrar completamente la idea de Matías Almeyda y ahora deberán cambiar rápidamente el chip, pues tienen una semifinal ante el América en el camino. En contraste, Atlético San Luis celebró su primera victoria y sus primeros tres puntos del torneo.