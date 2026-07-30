México conquista cuatro oros y una plata en una brillante jornada de ráquetbol​

La delegación mexicana vivió una gran jornada en el ráquetbol al conquistar cuatro medallas de oro y una de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, reafirmando el alto nivel que mantiene esta disciplina para el deporte nacional.

Oro para Alexandra Herrera

La actividad comenzó con la final individual femenil, donde Alexandra Herrera, número nueve del ranking mundial, protagonizó una espectacular remontada. Después de un encuentro que se complicó en el tercer set, la mexicana vino de atrás para derrotar a la guatemalteca Gabriela Martínez y darle a México la primera medalla de oro del día.

Al finalizar el encuentro, Herrera expresó su emoción por el resultado y aseguró que esta medalla representa el fruto de años de trabajo, esfuerzo y perseverancia, recordando que en distintos momentos incluso llegó a pensar en retirarse de la disciplina.

Rodrigo Montoya conquista el oro

Más tarde se disputó una final completamente mexicana en la rama varonil. Rodrigo Montoya, también ubicado en el noveno puesto del ranking mundial, superó en tres sets a Eduardo Portillo para adjudicarse la segunda presea dorada de la jornada. Tras el triunfo, Montoya destacó que su mayor satisfacción es seguir disfrutando y amando el deporte que practica, además de encontrar en él una forma de disfrutar la vida.

México sigue sumando medallas en los Juegos Centroamericanos. David Olaff Bermúdez

Oro de Alexandra Herrera y Montserrat Mejía en dobles femenil

El dominio mexicano continuó en la modalidad de dobles femenil. Alexandra Herrera y Montserrat Mejía se enfrentaron nuevamente a una pareja de Guatemala y, tras imponerse en tres sets, conquistaron la tercera medalla de oro para la delegación nacional.

Eduardo Portillo y Andree Parrilla logran oro en dobles masculino

En dobles varonil, Eduardo Portillo y Andree Parrilla también hicieron valer la superioridad mexicana al vencer a la dupla de Guatemala y sumar la cuarta medalla de oro para México.

Plata para Jessica Parrilla y Rodrigo Montoya en dobles mixto

La jornada concluyó con la final de dobles mixtos, donde Jessica Parrilla y Rodrigo Montoya obtuvieron la medalla de plata tras caer en la disputa por el título, cerrando así una destacada participación para la delegación mexicana.

Con este resultado, México finalizó el día con un saldo de cuatro medallas de oro y dos de plata en el ráquetbol, una cosecha que fortalece su liderato en el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y confirma el protagonismo del país en esta disciplina.