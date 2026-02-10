Del Super Bowl a Las Vegas: Kubiak enciende la esperanza en la nación de plata y negro

El festejo del título de los Seahawks terminó muy pronto para Klint Kubiak, quien ya asumió el mando como head coach de Las Vegas Raiders con la misión de hacer de la histórica franquicia de Los Malosos un contendiente en la Conferencia Americana.

Kubiak fue el coordinador ofensivo de los Seahawks hasta el final del Super Bowl LX en el que conquistaron su segundo campeonato. Para el joven asistente de 38 años, llegó la mejor oportunidad de su vida, con un equipo que desde 2022 apenas ha llegado en un par de ocasiones a la postemporada.

Esta es la mejor oportunidad de mi vida… Éste no es un trabajo ordinario, esto es plata y negro, una franquicia histórica”, dijo Kubiak durante su presentación como coach en las instalaciones del equipo en Las Vegas, donde fue recibido con mucho ánimo por los empleados de la franquicia.

“Cuando surgió la oportunidad de quedarme en Seattle y seguir allí, o de tener el chance de venir aquí y competir con esta organización, fue una decisión obvia y no hubo que pensarlo dos veces”.

Klint Kubiak conoce lo que son los Raiders, pues su padre Gary, fue muchos años el quaterback reserva de los Denver Broncos, uno de los rivales divisionales en el Oeste de la Americana de Los Malosos.

Hay mucho que amar de esta organización… Esto es de lo mejor que hay en la NFL. Los recursos están aquí. Solo tenemos que armar todo. No se trata de un solo tipo… Tenemos que alinear a la línea ofensiva… En cuanto nuestros jugadores entiendan que es algo de equipo, no individual, vamos a tener éxito."

Raiders es la cuarta organización para la que va a trabajar Kubiak en la NFL, después de haber pasado en posiciones relacionadas con las ofensivas de los New Orleans Saints y los San Francisco 49ers antes de recalar con los Seahawks.

El nuevo coach de Raiders tendrá en sus manos el desarrollo de Fernando Mendoza, el quarterback campeón con los Indiana Hoosiers y quien apunta a ser la primera selección del próximo Draft que está en poder de los Raiders.