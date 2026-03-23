Sultanes compiten, pero el poder de Gigantes marca diferencia en San Francisco

Los Sultanes de Monterrey compitieron por momentos, pero no pudieron sostener el ritmo ante un roster de Grandes Ligas y cayeron 10-2 ante los Gigantes de San Francisco en el primero de la serie de dos juegos que se disputa en el Oracle Park.

El encuentro representa el cierre de pretemporada para los Gigantes, quienes abrirán campaña este miércoles ante los Yankees de Nueva York en el mismo escenario. Para los regiomontanos, en cambio, es el arranque de su preparación rumbo a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, que iniciará el 17 de abril como visitantes frente a los Algodoneros de Unión Laguna.

El zurdo Stephen Tarpley tuvo un inicio sólido al retirar en orden a los primeros seis bateadores que enfrentó, pero el daño llegó en la tercera entrada. Casey Schmitt y Patrick Bailey ligaron sencillos, y un toque de bola de Jared Oliva terminó en infield hit para abrir la pizarra.

Las mascotas de Sultanes y Gigantes se roban las miradas en el Oracle Park, en una serie que une a la LMB y las Grandes Ligas por tercer año consecutivo. Cortesía Sultanes de Monterrey

El rally continuó con un rodado productor de Luis Arraez y un doblete del coreano Jung Hoo Lee, que puso el juego 3-0 para los locales.

Por su parte, Spencer Bivens, primer lanzador utilizado por San Francisco y con pasado en el beisbol invernal mexicano, permitió imparables de Ramiro Peña y Víctor Mendoza en la primera entrada, pero logró salir sin daño.

Los Gigantes ampliaron la ventaja en la quinta entrada nuevamente con Oliva, quien llegó a base con otro infield hit, avanzó con un mal pitcheo y anotó tras un error en tiro del parador en corto Coco Montes, colocando el 4-0.

La reacción de los Sultanes llegó en la sexta. Gustavo Núñez abrió con triple y Ramiro Peña lo llevó al plato con sencillo. Posteriormente, el propio Peña anotó tras un wild pitch y un imparable de Josh Lester, acercando a la novena regiomontana 4-2 y generando una amenaza que terminó con rola de Sócrates Brito.

San Francisco respondió de inmediato. Willy Adames conectó jonrón en la sexta, y en la octava Bryce Eldridge y Tyler Fitzgerald también se volaron la barda para sentenciar el encuentro.

El segundo y último juego de la serie se disputará este martes a las 19:40 horas (tiempo de la Ciudad de México), en lo que representa la tercera serie consecutiva entre clubes de la Liga Mexicana de Beisbol y organizaciones de Grandes Ligas.

En 2024, los Diablos Rojos del México barrieron a los Yankees en la capital del país, mientras que en 2025 los Medias Rojas de Boston se impusieron en Monterrey a los propios Sultanes.