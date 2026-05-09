El Toluca de Mohamed se juega ante Pachuca el sueño de seguir en la búsqueda del tricampeonato

Antonio Mohamed salvó el primer obstáculo de una semana decisiva en su búsqueda por hacer del Toluca un equipo de época luego de avanzar a la final de la Copa de Campeones de Concacaf; ahora se le presenta el segundo desafío al tener que ir a La Bella Airosa a remontarle al Pachuca para avanzar a las semifinales del torneo Clausura de la Liga MX.

El bicampeón de la Liga MX no tiene margen de error. Llegará al Estadio Hidalgo con una desventaja de un tanto, el criterio de desempate en contra y la obligación de ganar con la obligación de hacerlo con una ventaja de dos goles para certificar un nuevo pase a las semifinales de un campeonato del que se han adueñado el último año futbolístico.

Enner Valencia reventó el ángulo del arco de Luis García apenas al minuto ocho en el Nemesio Diez en el duelo de ida. El golpe fue temprano, preciso y suficiente para los Tuzos, que salieron del infierno con el control de la eliminatoria en sus manos. Los Diablos Rojos se vieron maniatados a pesar de ser los que dominaron.

Lo que vino después fue Mohamed, sin mediar en sus reflexiones en la sala de prensa. Sin justificaciones, pero tampoco sin evasivas, el técnico argentino aclaró que la prioridad del semestre siempre fue la Copa de Campeones de Concacaf, torneo que de ganarlo le da el boleto al Mundial de Clubes.

La confesión irritó a más de uno, pero era la verdad que el propio entrenador había dicho en julio pasado. "Nosotros siempre fuimos muy claros. Dijimos que tenemos un objetivo primario, que es la Concacaf. Jugamos nueve partidos del torneo con suplentes, entonces el mensaje fue muy claro", declaró Mohamed tras la derrota.

El peso de lo que está en juego

El escollo de Concacaf lo solventaron a media semana con una contundente victoria de 4-0, que ahora puede servir como catapulta para hacer una proeza similar ante Pachuca, uno de los equipos más regulares del semestre en la Liga MX al terminar terceros en la clasificación.

Mohamed suma 33 victorias como director técnico en partidos de liguilla, cifra que habla de un hombre que sabe moverse en la presión de las series cortas. Pero el contexto de esta vuelta tiene una variable que el Turco no controla: Pachuca perdió solo uno de nueve partidos como local en el Clausura 2026, precisamente ante Pumas por 0-2, que es exactamente el marcador que necesitan los escarlatas para avanzar.

La historia también tiene su peso en esta serie. El último duelo de liguilla entre estos equipos fue la final del Apertura 2022, donde Pachuca goleó a Toluca 8-2 en el global. Mohamed no estaba en ese Toluca. Ahora sí. Y eso, en este momento, puede ser el único dato a su favor.

Pachuca vs. Toluca: ¿Cuándo y dónde ver el partido?

Fecha: Domingo 10 de mayo

Horario: 17:00 horas

Estadio: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One