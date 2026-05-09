¡Elegancia Pura! PSG presenta su nuevo jersey 2026-27: Un regreso a las raíces

El Paris Saint-Germain presentó oficialmente la nueva camiseta de local para la temporada 2026-2027, una indumentaria que recupera la esencia histórica del club parisino con un diseño inspirado en sus uniformes más emblemáticos.

La nueva equipación destaca por el tradicional color azul rey acompañado de una amplia franja vertical roja con detalles blancos, un estilo clásico que durante décadas ha formado parte de la identidad visual del PSG. El uniforme busca rendir homenaje tanto a la historia del club como a su afición.

De acuerdo con el conjunto parisino, la camiseta fue creada para conectar el pasado y el presente del equipo a través de un diseño tradicional ligado a la cultura futbolera del Parque de los Príncipes. La campaña de lanzamiento utiliza el lema “La fe construye, el aura se apodera”, reforzando la relación entre los jugadores y la grada.

Además, el PSG y la marca Nike cumplen 37 temporadas consecutivas de colaboración, consolidando una de las alianzas comerciales más exitosas y duraderas del futbol europeo. La camiseta incorpora tecnología Dri-FIT para mejorar la transpiración y el rendimiento de los futbolistas, sin perder el estilo elegante y moderno que caracteriza al club francés.

El nuevo uniforme estará disponible a partir de este mes de mayo del 2026 en las tiendas oficiales del PSG y de Nike, mientras que el resto de la colección de entrenamiento y ropa deportiva llegará en las próximas semanas. Se espera que el equipo estrene la camiseta antes del cierre de la temporada actual en algunas competiciones oficiales.