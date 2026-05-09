VIDEO: El Giro de Italia se convierte en una carrera de terror: caída masiva deja tres abandonos

El Giro de Italia 2026 no ha cumplido ni 48 horas y ya huele a hospital. Lo que debía ser una gran vuelta con coronas en Roma se convirtió este sábado 9 de mayo en una escena de guerra sobre el asfalto mojado de Bulgaria, cuando una caída masiva a 22 kilómetros de meta en la etapa entre Burgas y Veliko Tarnovo tumbó a más de una docena de corredores, neutralizó la carrera y dejó un reguero de nombres ilustres fuera de la competencia.

La caída fue provocada por la patinada de un ciclista del UAE Team Emirates que desató un efecto dominó en el pelotón. El grupo entero se fue contra las barandillas metálicas del lado izquierdo de la carretera. La magnitud del accidente fue tal que los comisarios se vieron obligados a neutralizar por completo la carrera, ante la falta de ambulancias disponibles en la zona para garantizar la seguridad médica del resto del grupo. Minutos de silencio, corredores acercándose a los coches de dirección, el miedo flotando sobre el pelotón antes de que la carrera se reanudara bajo una tensión que ya no abandonaría la jornada.

El equipo más golpeado fue el UAE Team Emirates, en el que milita el mexicano Isaac del Toro, quien no fue inscrito para esta edición. Cinco de sus corredores cayeron en el accidente: Adam Yates, Jay Vine, Marc Soler, Antonio Morgado y Jhonatan Narváez. Jay Vine abandonó la carrera en camilla. Marc Soler también salió en ambulancia directamente desde el lugar del accidente.

El director del equipo, Mauro Gianetti, reconoció ante TNT Sport que el estado de ambos corredores era incierto al cierre de la etapa: "Solo esperamos que no sea demasiado grave. Por el momento no hay nada claro sobre sus condiciones", declaró.

Adam Yates, con la cara cubierta de sangre por un corte detrás de la oreja, logró retomar la bicicleta, pero llegó a meta con un tiempo perdido de 13:46 minutos.

Adam Yates fue uno de los ciclistas que fue al asfalto en la caída masiva de la competencia italiana. Llegó a la meta después de perder más de 13 minutos. AFP

Buitrago: El colombiano que no llegará a Roma

Santiago Buitrago, líder del Bahrain Victorious y principal carta latinoamericana para la clasificación general, tampoco pudo continuar. Su equipo confirmó que fue trasladado al hospital más cercano para exámenes, sin dar plazos de recuperación. El noruego Adne Holter, del Uno-X Mobility, fue otro de los abandonos confirmados tras la montonera.

Y no fue el único susto del arranque búlgaro. La jornada inaugural ya había estado marcada por una caída colectiva a 700 metros de la meta en Burgas, que condicionó el sprint final de la primera etapa. Dos jornadas, dos accidentes masivos, varios corredores hospitalizados. El Giro 2026 comenzó como una carrera de resistencia antes de tiempo.En medio del caos, el uruguayo Guillermo Thomas Silva ganó la etapa y asumió el liderato de la competencia con una victoria que, dadas las circunstancias, quedó en segundo plano. La carrera sigue. Los daños, aún por cuantificar.