¡Lo sufrió más que los argentinos! Así reaccionó Infantino al gol de Cabo Verde

Gianni Infantino se hizo presente en los 16avos de Final del Mundial 2026, sufriendo el gol de Cabo Verde contra Argentina que ponía a temblar a Lionel Messi y compañía: “El corazón esta noche…”

Argentina necesitó de los Tiempos Extra para vencer 3-2 a Cabo Verde e instalarse en los Octavos de Final en donde se medirá ante Egipto, sin embargo, el combativo cuadro africano logró igualar en dos ocasiones frente al actual campeón del mundo.

Llegando como líder del Grupo J, Argentina arrancaba el compromiso como amplio favorito ante unos Tiburones Azules que dieron la campanada durante la Fase de Grupos y fueron testigos del fracaso de Uruguay y del único partido que -hasta el momento- no ha podido ganar España.

Todo parecía estar en orden cuando Lionel Messi consiguió su gol 20 en Copas del Mundo y adelantó a Argentina en el marcador cuando el reloj rozaba la media hora del compromiso, solo que para la segunda parte, Cabo Verde fue contundente y sumamente peligroso.

Deroy Duarte fue el primero en devolverle la ilusión a los de la isla africana al marcar en el minuto 59, y cuando un gol de Lisandro Martínez arrancando el Tiempo Extra parecía liquidar absolutamente toda posibilidad de sorpresa, Sidny Lopes Cabral fue el protagonista de uno de los mejores goles del Mundial 2026 al clavar el esférico en el ángulo.

La reacción de propios y extraños fue de completa sorpresa, incluyendo la del Presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien alzó las manos y rápidamente reculó para guardar la compostura, desatando cientos de comentarios por un presunto favoritismo por Argentina.

Una vez terminado el partido y con el boleto de Argentina asegurado para la siguiente etapa, las primeras impresiones del mandamás dele órgano rector del futbol fueron contundentes, mostrando una emoción particular y asegurando que estaba al filo de la butaca así como millones de aficionados sudamericanos que temían ser eliminados por el país más pequeño en disputar una Copa Mundial de la FIFA.

BFG