Ídolo del Mundial México 70': Halcón Peña, un tributo permanente 

Gustavo el Halcón Peña plantó la ambición de mejorar en cada Copa del Mundo. En la edición de 1970, el férreo defensor marcó el gol que llevó a la Selección Mexicana a superar por primera vez una fase de grupos.

Por la vía del penalti, el Halcón Peña marcó sobre Bélgica (1-0) en el cierre de la fase de grupos. Lo hizo ante más de 100 mil almas en el Estadio Azteca tras el empate sin goles con la Unión Soviética y la goleada de 4-0 sobre Uruguay.

Aunque el papel de México alcanzó sólo para disputar el cuarto partido (derrota frente a Italia, por 4-1, el legado del Halcón Peña quedó para la perpetuidad.

Gustavo Peña disputó dos mundiales con la Selección Mexicana (1966 y 1970) Cortesía Gustavo Peña hijo

Taquería el "Halcón" Peña

Hoy, en un pequeño local de comida en Guadalajara, Jalisco, en el 853 de la calle Garibaldi, todos los días se le rinde un tributo a la inmensidad de su trayectoria y de su recuerdo como padre.

En las cuatro paredes de la Taquería Halcón Peña lucen imágenes de los momentos más importantes de quien fuera capitán de la Selección y dos veces mundialista. Recortes de periódicos que dan fe de sus encuentros en diversas canchas del mundo con Pelé, Franz Beckenbauer o Bobby Charlton.

El Halcón Peña fue capitán de la Selección Mexicana. Cortesía Gustavo Peña hijo

También reposan objetos que le pertenecieron y que hoy cuida uno de sus tres hijos, Gustavo Peña júnior. Playeras, posters conmemorativos de partidos especiales como la despedida del guardameta soviético Lev Yshin.

“Mucho orgullo que lo sigan recordando después de 50 años y que lo tengan presente. Gente mayor, pero chamacos que conocen ya su historia y vienen acá”, expresó su hijo en entrevista con Excélsior.

Pero reconoce que la fama de su padre fue un golpe que con el tiempo comprendió.

“Es bonito ahorita que lo recuerden, pero antes no podíamos salir a ningún lado, que el autógrafo, era enojarnos todos porque no nos dejaban estar en paz con mi papá. Te vas acostumbrando. Muy bonito, porque siempre estábamos con él en los entrenamientos y partidos”.

Incluso uno de sus primeros recuerdos fue la reacción de la afición con el tanto que marcó el Halcón en el duelo contra Bélgica, en el Mundial 1970.

“Tendría unos nueve años. El partido en Ciudad de México, nosotros acá en Guadalajara, entonces una multitud llega a la casa a gritar, a festejar. No sabía qué pasaba, me asusté hasta que nos explicaron que era la reacción por el gol de mi papá y el hecho de haber clasificado por primera vez de fase. A partir de ese gol se hizo costumbre que la gente también fuera a festejar al Ángel (de la Independencia)”.

El andar de la memoria de Gustavo hijo, para asociar los trofeos y reconocimientos conservados también llevan al origen de la afamada taquería.

“La taquería fue idea mía, aproveché que mi papá venía mucho conmigo, se sentaba y la gente llegaba sola a platicar con él, que el autógrafo, esto levantó porque aprovechaba y les vendía tacos. Tacos de carne asada hasta la fecha, ya 24 años del negocio”.

Gustavo el Halcón Peña en el abanderamiento con el presidente Gustavo Díaz Ordaz previo al Mundial 1970. Cortesía Gustavo Peña hijo

En enero de 2021, a la edad de 78 años, el Halcón Peña falleció, derivado del Alzheimer que cruelmente borró las mejores hazañas de su carrera.

“El Mundial del 70 es donde han estado los mejores jugadores mexicanos, el partido del Siglo, Pelé, los monstruos europeos, fue mucho mérito de México destacar. Recuerdo que había mucha relación de Pelé y mi papá, se iban a Brasil o él venía para acá. Mi padre era mucho de Beckenbauer”, presumió con orgullo Gustavo júnior, quien tuvo su paso como futbolista profesional con el Atlas, sin olvidar que su hermano Felipe jugó con el América.

El Halcón Peña fue inmortalizado en diversas fotografías. Una de ellas, en el abanderamiento de Díaz Ordaz: “Llegas a ese grado y hasta el presidente te rinde honores, le mandó una carta para felicitarlo tras su gol (contra Bélgica). Me quedó marcado también cuando el presidente Miguel de la Madrid le hizo pleitesía. Me sorprendía”.

Y así como la gente hace honor al recuerdo del Halcón Peña, al tiempo que acompañan la charla con la variedad de tacos, Gustavo hijo siente cerca a la estrella del futbol mexicano de los años 70’, el responsable de darle el primer empujón a México en las justas mundialistas.

“Si viera a mi padre otra vez, nos sabría qué decirle. Sólo abrazarlo. Recordar cuando mi papá no quería que yo fuera futbolista ni mis hermanos. Me quedo con que la gente diga ‘que tu padre era lo máximo’.

“A mi padre le gustaba mucho ver sus fotografías, decía que estaba guapo. Fue una enfermedad triste, porque llegar a ser lo que fuiste, después no sabes ni quién eres”.