“Pase lo que pase mañana, estaré feliz”: Cristiano acepta que disputa su último Mundial

Cristiano Ronaldo dejó de esquivar la pregunta que lo ha acompañado durante toda la Copa del Mundo y, a unas horas del duelo de octavos de final entre Portugal y España, aceptó que el Mundial 2026 será el último de su carrera.

El delantero portugués compareció ante los medios en Dallas y, fiel a su estilo, mezcló el humor con la reflexión. Primero volvió a bromear con los periodistas que, según él, llevan años intentando retirarlo, pero finalmente reconoció que esta será su sexta y última participación en una Copa del Mundo.

“Este será mi Mundial, pero esperemos que mañana no sea mi último partido y que podáis matarme un poco más”, dijo entre sonrisas.

Pese a ello, dejó claro que nadie decidirá por él cuándo poner punto final a su trayectoria.

“Voy a ser yo el que decida cuándo irme, no vosotros. Siempre me hacéis la misma pregunta. Lo importante no es eso, sino pasar de ronda”, afirmó.

“Me iré con la conciencia al 1000 por ciento tranquila”

Aunque reconoció que el final está cada vez más cerca, Cristiano aseguró sentirse completamente satisfecho con todo lo que construyó durante más de dos décadas como profesional.

“Pase lo que pase mañana, Cristiano se irá con la conciencia tranquila, no al 100 por ciento, sino al 1000 por ciento, porque lo he dado todo en el futbol”, aseguró.

El máximo goleador histórico de Portugal explicó que nunca jugó por necesidad, sino por el enorme gusto que siempre sintió por este deporte.

“No necesito el Mundial. Independientemente de lo que pase mañana, saldré con la conciencia tranquila. En la vida y en el futbol lo he dado todo con pasión. Me encanta el futbol”.

También dejó una de las frases más contundentes de la conferencia, al asegurar que su legado no cambiará dependiendo del resultado que obtenga en esta Copa del Mundo.

“Pase lo que pase mañana, estaré feliz. Ni seré más Cristiano si gano el Mundial, ni seré menos si lo pierdo”.

El Mundial que más recordará

Más allá de lo deportivo, Cristiano Ronaldo confesó que esta edición ha sido la más especial de todas las que ha disputado por el ambiente que se ha vivido dentro del grupo portugués.

“Este será el Mundial que más recordaré. En el aspecto emocional ha sido el mejor”, afirmó.

El delantero explicó que el futbol va mucho más allá de los resultados y que las experiencias compartidas con sus compañeros serán el mayor recuerdo que conservará.

“El futbol va más allá de lo que pasa en el campo. La alegría, la unión, compartir y las lágrimas son lo que me llevo”.

Todavía quiere despedirse con un gol

Lejos de pensar únicamente en el adiós, Cristiano dejó claro que todavía quiere seguir escribiendo capítulos en su historia mundialista y confía en marcar frente a España.

“He hecho tres goles. Otros han hecho más porque están muy bien, pero yo tampoco estoy mal. A ver si mañana ganamos y marco un golito”, comentó.

A sus 41 años, el portugués aseguró que mantenerse en la élite ha sido posible gracias a su capacidad para adaptarse con el paso del tiempo.

“Jugar a los 41 años ha sido una experiencia bonita. Para llegar a este nivel hay que dejar muchas cosas de lado y aprender a adaptarse a la edad”.

Después de seis Copas del Mundo, cientos de goles y una carrera que marcó una época, Cristiano Ronaldo ya aceptó que esta será su última aventura mundialista. Sin embargo, antes de despedirse del torneo más importante del futbol, todavía quiere regalarle una alegría más a Portugal.