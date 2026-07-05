México vs Inglaterra: La alineación CONFIRMADA del Tri en los Octavos de Final

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en un partido que promete emociones fuertes, donde el equipo azteca buscará dar la sorpresa ante uno de los favoritos del torneo.

Tras una fase de grupos sólida, el Tri llega con confianza y con la ilusión de avanzar a cuartos de final, repitiendo gestas históricas en Mundiales.

Selección Mexicana Selección Nacional de México

Inglaterra, por su parte, llega como uno de los candidatos al título, con un plantel repleto de estrellas de la Premier League.

Javier Aguirre mantiene la base en la alineación

El técnico Javier Aguirre ha decidido no tocar la alineación que consiguió la importante victoria ante Ecuador en los Dieciseisavos de Final.

El ‘Vasco’ confía plenamente en los once que le dieron el triunfo y mantendrá el mismo bloque para enfrentar a Inglaterra, priorizando la cohesión y el conocimiento que ya tienen entre sí los jugadores.

La portería seguirá custodiada por Raúl Rangel, respaldado por una línea defensiva consolidada que ha mostrado gran nivel y que no ha encajado goles: Sánchez, Montes, Vásquez y Gallardo.

En el mediocampo, Aguirre repetirá la fórmula que le permitió controlar partidos clave, con Lira, Romo y Morito. Arriba, el tridente ofensivo se mantiene intacto: Alvarado, Quiñones y Jiménez.

Con esta alineación, México saldrá con un 4-3-3 clásico, apostando por la velocidad en las bandas y la presencia en el área rival.

Alineación de México para enfrentar a Inglaterra

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Jugadores de la Selección Mexicana festejando. REUTERS

El Tala, Quiñones y Alvarado van por récords contra Inglaterra

Este encuentro de octavos ante Inglaterra se presenta como una gran oportunidad para tres jugadores mexicanos que pueden romper récords importantes en la historia del Tri en Copas del Mundo.

El ‘Tala’ Rangel puede alcanzar los cinco partidos sin recibir gol en este Mundial. En este momento, Unai Simón lo supera por sólo 171 minutos.

Julián Quiñones tiene la chance de igualar al 'Matador' Hernández como el mexicano con más goles en un Mundial. Con tres anotaciones hasta ahora, una nueva diana ante Inglaterra lo pondría al mismo nivel del histórico delantero mexicano.

El ‘Piojo’ Alvarado puede convertirse en el máximo asistente mexicano en la historia de los Mundiales. Con tres pases a gol en lo que va del torneo, una nueva asistencia frente a Inglaterra lo coronaría como el jugador con más habilitaciones en una sola edición.