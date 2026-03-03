Sudáfrica lucirá playera inspirada en la que Tshabalala usó para 'vacunar' al Tri

Sudáfrica presentó su nueva playera para el Mundial 2026, misma que luce su característico color amarillo con vivos en verde, modelo que se inspiró en la utilizada por los Bafana bafana 16 años atrás, cuando –de igual forma- se enfrentaron a México en la inauguración del Mundial, duelo en el que Tshabalala vacunó al Tri.

Rememorando su primera Copa Mundial de la FIFA, Sudáfrica lucirá la playera con la que disputó el Mundial 2010 y, a pesar de que en lo deportivo no represente buenos resultados, el significado que tiene la indumentaria va desde los 12 idiomas oficiales que se tiene el país de Continente negro.

En comparación, la playera del Mundial 2010 no cuenta con los detalles sobre la base, sin embargo, cada uno de los símbolos en el frente de la playera se mantienen tal y como cuando Siphiwe Tshabalala apareció por la banda de la izquierda para encarar a Óscar El Conejo Pérez y anotar el primer tanto de Sudáfrica en la historia de los Mundiales.

Cabe señalar que no todo es color de rosa en su historia, ya que Sudáfrica terminó como 3° del Grupo A en dicha Copa del Mundo y se convirtió en el primer anfitrión en no superar la Fase de Grupos; posteriormente, Qatar lo acompañó en la lista negra.

El paso de Sudáfrica en el Mundial 2026

Con tres partidos en la Fase de Grupos, Sudáfrica buscará dar una de las grandes campanadas en el Mundial 2026, arrancando en el Estadio Azteca, siguiendo su camino en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y finalizando su participación en la primera ronda en el Gigante de Acero.

México Vs Sudáfrica / jueves 11 de junio – 13:00 horas.

Rival UEFA Vs Sudáfrica / jueves 18 de junio – 10:00 horas.

Sudáfrica Vs Corea del Sur / miércoles 24 de junio – 19:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Sudáfrica comenzará el Mundial 2026 en el Estadio Azteca, enfrentando a México. Mexsport

BFG