Sudáfrica oficializa a Pachuca como su ciudad sede durante el Mundial 2026

En una decisión que ha llamado la atención en el ámbito deportivo internacional, la selección de Selección de fútbol de Sudáfrica confirmó que establecerá su base de concentración en la ciudad de Pachuca durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La determinación forma parte de la planificación estratégica del conjunto africano para adaptarse a las condiciones de altura, clima e infraestructura que ofrece la capital hidalguense, ubicada a más de 2,400 metros sobre el nivel del mar. Una decisión estratégica

El cuerpo técnico sudafricano explicó que la elección de Pachuca responde a diversos factores: instalaciones de alto rendimiento, logística de traslado hacia las sedes oficiales y experiencia futbolística de la ciudad.

Pachuca es reconocida como la cuna del fútbol mexicano y sede del histórico Club de Fútbol Pachuca, institución con prestigio internacional y moderna infraestructura deportiva, incluyendo la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte.

Fuentes cercanas al equipo indicaron que la altitud fue un factor determinante, ya que permitirá a los jugadores adaptarse a condiciones similares a las que podrían enfrentar en algunas de las sedes mexicanas del torneo. Impacto económico y turístico

La llegada de una selección mundialista representa un impulso significativo para la economía local. Autoridades estatales estiman un aumento considerable en la ocupación hotelera, consumo en restaurantes y actividades turísticas durante el periodo de concentración.

Empresarios del sector servicios celebraron la noticia, destacando que la proyección internacional que ofrece la Copa Mundial de la FIFA 2026 posicionará a Pachuca como un destino atractivo no solo deportivo, sino también cultural y gastronómico. Lazos deportivos entre México y Sudáfrica

Aunque no existe una rivalidad histórica marcada entre ambas selecciones, México y Sudáfrica comparten un episodio memorable: el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2010, celebrado en Johannesburgo, que marcó el inicio del primer Mundial organizado en territorio africano.

Ahora, 16 años después, el país que fue anfitrión regresa al escenario mundialista con una preparación que incluye territorio mexicano como punto clave. Preparativos rumbo a 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, en lo que será la edición más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones participantes.

Para Sudáfrica, establecer su base en Pachuca representa no solo una decisión logística, sino también una apuesta por un entorno que combina tradición futbolística, infraestructura moderna y hospitalidad mexicana.

Con esta elección, Pachuca se coloca en el mapa mundialista como uno de los puntos estratégicos rumbo a 2026, fortaleciendo su imagen como ciudad deportiva de talla internacional.