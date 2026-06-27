Sudáfrica se fue muy agradecido de Pachuca: ‘¡qué viaje inolvidable!’

Sudáfrica se fue muy agradecido de Pachuca para seguir su aventura en el Mundial 2026, donde este domingo enfrentará a Canadá en el inicio de los Dieciseisavos de final, partido que se disputará en Los Ángeles.

Los “Bafana Bafana” expresaron su agradecimiento al Club Pachuca y destacaron que sus instalaciones son de clase mundial.

"Nos hicieron sentir como en casa", dijo la selección de Sudáfrica Reuters

“¡Qué viaje inolvidable a México! Un enorme agradecimiento a Club Pachuca por proporcionar las instalaciones de entrenamiento de clase mundial que sirvieron como el campamento base perfecto para nuestro equipo”, indicó la selección de Sudáfrica.

Asimismo, los dirigidos por Hugo Henri Broos expresaron su agradecimiento a autoridades mexicanas: “Su cálida hospitalidad y dedicación en México nos hicieron sentir completamente como en casa”.

En su cuarto intento, Sudáfrica consiguió su pase a una siguiente ronda de un Mundial, tras la derrota por 2-0 con México en el partido inaugural, su empate 1-1 con Chequia y su victoria por 1-0 sobre Corea del Sur.

Para el partido contra Canadá, los “Bafana Bafana” recuperarán al centrocampista Teboho Mokoena tras cumplir su suspensión. Por su parte, Themba Zwane cumplirá su último partido de suspensión de tres encuentros, por la tarjeta expulsión que sufrió ante México.