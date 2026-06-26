Mexicana conmueve con tierno gesto a coreana tras sufrir racismo en el Mundial

La influencer coreana, inocat_t, recibió una muestra de cariño de una mexicana que se comunicó con ella con lenguaje de señas, luego de que hace unos días sufrió racismo por parte de un aficionado en el primer partido de Corea del Sur del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara.

“Conocí a una persona que no podía oír ni hablar. Me pidió una foto y mientras la tomábamos, me habló con lengua de señas”, compartió la influencer coreana en redes sociales.

“¿Tú eres la chica que sufrió racismo? Se enojó por mí. Me consoló y me pidió disculpas con mucho cariño. Después nos abrazamos. Ese momento me conmovió muchísimo”, continuó.

Inocat_t que tiene en Instagram más de 700 mil seguidores, fue invitada por la FIFA para el segundo partido de Corea del Sur en el Mundial. Aunque su corazón estuvo dividido en apoyar a México, se inclinó por hacerlo por su país. Aquella noche, los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre se impusieron 1-0 con gol de Luis Romo.

La influencer coreana resaltó el corazón que tiene la afición mexicana y agradeció las muestras de cariño.

“La gente de México tiene un corazón enorme. Gracias por hacerme sentir tan bienvenida. Nunca olvidaré este cariño, México”, concluyó.

En su estancia en México, la coreana también probó la comida de la región, dando su aprobación a la torta ahogada.