Hugo Sánchez predijo triunfos de México en el Mundial; ‘ahora sí voy a cobrar’

Hugo Sánchez hizo gala de su intuición para predecir los dos resultados de los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Anticipó las victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur.

“Utilicé mi intuición, que he utilizado siempre, no sólo en el futbol sino en mi vida misma también. Vamos a ganar 2-0, en el primer tiempo 1-0 y en el segundo tiempo 2.0, afortunadamente acerté. Lo dije en televisión antes del partido, va a ser un partido muy reñido, mucha tensión, pero vamos a ganar 1-0 y acerté”, dijo el Pentapichichi.

Hugo Sánchez vaticinó un triunfo ante Chequia en el Mundial Mexsport

Para el tercer partido del Mundial, ante Sudáfrica, Hugo Sánchez bromeó que ahora sí cobrará, para que no vayan a apostar.

“Si quieren que les diga cómo vamos a quedar en el tercer partido contra Chequia, ahora sí voy a cobrar para que no vayan a hacer apuestas y ganen y luego no reparten, lo que sí es que vamos a ganar”, dijo.

Hugo Sánchez recomendó a los jóvenes a que la pasen muy bien y busquen la felicidad, tal como aconsejó en su etapa como técnico a sus jugadores.

“Todos los jóvenes que están aquí, disfruten de la vida, pásenla muy bien, sean felices, todos buscamos la felicidad cada uno a su manera, eso se los digo porque me pasó la experiencia, primero como jugador, tuve la fortuna de ir cumpliendo las metas que me propuse y después como entrenador, y ahora estoy asemejando como cuando estaba como director técnico y estaban los jugadores, les decía disfruten de su etapa de futbolistas porque el tiempo pasa muy rápido”, señaló.

Hugo Sánchez recordó que, junto a su hermana, fueron a disputar en sus respectivas ramas, los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, pero antes su hermano Horacio participó en Múnich 72.