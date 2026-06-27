Streamer alemán pasó un susto en tianguis de CDMX durante el Mundial 2026

El streamer alemán, conocido como FastFoodBoss, vivió momentos de tensión en las calles de la Ciudad de México, cuando un hombre con un arma en blanca lo encaró por estar transmitiendo en vivo en un tianguis cuando se desarrolla el Mundial 2026.

Varios usuarios de redes sociales compartieron el momento que sucedió hace unos días, previo al partido de Chequia y México en el Estadio CDMX. En el video se muestra como el sujeto sorprendió al streamer alemán con un: “Aquí no grabes”.

El alemán de nombre Oskar, vestido con playera de la Selección Mexicana, respondió con un “No, no, no. No español”.

Después le preguntó a un comerciante: “¿Qué dice?”.

El comerciante se paró del lugar y le dijo a la persona: “Cálmate. No está grabando, cálmate”.

El streamer alemán decidió marcharse del lugar y corrió por una de las banquetas de la calle.

El extranjero es conocido por difundir la comida local de los lugares que visita por el mundo.

El streamer alemán también estuvo en el Fan Fest de Guadalajara, donde vivió una experiencia increíble al grado de catalogar con un “Viva México, best World Cup”.

LOS RESULTADOS DE ALEMANIA EN EL MUNDIAL 2026:

- Domingo 14 de junio: Alemania 7-1 Curazao.

- Sábado 20 de junio: Alemania 2-1 Costa de Marfil.

- Jueves 25 de junio: Ecuador 2-1 Alemania.

- Lunes 29 de junio: Alemania vs. Paraguay (Dieciseisavos de final).