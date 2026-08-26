México toma ventaja rumbo a Los Ángeles 2028 con 28 atletas clasificados

La delegación mexicana lidera, por ahora, la lista de países visitantes con más atletas clasificados a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El proceso apenas comienza y el voleibol femenil busca sumar otra oportunidad en la ruta olímpica.

A menos de dos años de Los Ángeles 2028, México ya ocupa el primer lugar entre los países que no son sede. La delegación cuenta con 28 atletas clasificados, aunque el panorama cambiará conforme avancen los procesos en las distintas disciplinas.

La selección mexicana femenina de Flag Football consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 Foto tomada de Instagram fmfamericanoficial

La ventaja mexicana se explica, principalmente, por las plazas obtenidas en futbol (varonil) y flag football (selección mexicana femenina), dos deportes de conjunto que le permitieron tomar la delantera en esta primera etapa.

Bélgica aparece detrás, con 25 atletas, gracias a sus lugares en hockey y deportes ecuestres. Gran Bretaña y Venezuela suman 24 cada una. Los británicos tienen presencia, sobre todo, en cricket T20 y ecuestre, mientras que Venezuela consiguió su contingente mediante el beisbol.

República Dominicana también cuenta con 24 clasificados. Después aparecen Brasil, con 23; Países Bajos, con 21; Canadá, con 20, y Australia y Colombia, con 18 cada uno.

LOS PAÍSES CON MÁS ATLETAS CLASIFICADOS HASTA AHORA:

1. México — 28 (flag football y futbol).

2. Bélgica — 25 (hockey y ecuestre).

3. Gran Bretaña — 24 (cricket T20 y ecuestre).

4. Venezuela — 24 (beisbol).

5. República Dominicana — 24 (beisbol).

6. Brasil — 23 (futbol y gimnasia rítmica).

7. Países Bajos — 21 (ecuestre, hockey y voleibol de playa).

8. Canadá — 20 (flag football).

9. Australia — 18 (cricket T20 y ecuestre).

10. Colombia — 18 (futbol).

La clasificación todavía es provisional. La distribución de cuotas olímpicas se encuentra en una etapa temprana y aún quedan numerosos boletos por definir.

Entre los deportes que ya comenzaron a repartir plazas, el beisbol y el flag football tienen cubierto cerca de 50 por ciento de sus cuotas. El cricket registra alrededor de 41 por ciento; el ecuestre, 36; la gimnasia rítmica, 25; el futbol, 17; el hockey, 16, y el voleibol de playa, cerca de 12 por ciento.

EL VOLEIBOL FEMENIL BUSCA OTRO BOLETO PARA MÉXICO.

Mientras México encabeza esta clasificación, otras disciplinas continúan en busca de un lugar en la delegación olímpica.

El voleibol de sala ya inició su camino hacia Los Ángeles 2028. La selección femenil participa en Santo Domingo, República Dominicana, en el Campeonato Continental NORCECA 2026, torneo que forma parte del proceso de clasificación.

México venció 3-0 a Costa Rica, con parciales de 25-19, 25-7 y 25-15, y avanzó al partido por el quinto lugar. Este miércoles enfrentará a Puerto Rico en un duelo clave: el ganador obtendrá un lugar en el Clasificatorio Olímpico NORCECA y asegurará su presencia en el Campeonato Mundial FIVB 2027.

El torneo olímpico de voleibol contará con 12 selecciones por rama. Estados Unidos tiene una plaza asegurada en las ramas femenil y varonil por ser el país anfitrión. Los demás lugares se repartirán mediante los procesos continentales, los Campeonatos Mundiales de 2027 y el ranking mundial de la FIVB. (FIVB)

La selección femenil mexicana mantiene abierta esa posibilidad y buscará avanzar ante Puerto Rico. El equipo varonil, en tanto, tendrá su propio proceso continental.

El camino a Los Ángeles 2028 apenas comienza, pero México ya tomó ventaja. Con 28 atletas clasificados, es hasta ahora el país visitante con la delegación más numerosa, una cifra que todavía puede crecer en los próximos meses.