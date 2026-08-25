El drama de Julián Álvarez entra en horas clave con el Arsenal listo para el bombazo del verano

A la novela del verano sobre el futuro de Julián Álvarez le quedan pocas páginas para su final, debido a que el próximo 31 de agosto concluye de forma definitiva el periodo de registros en el balompié europeo. En estas horas cruciales ha cobrado una fuerza tremenda el reporte de que el Arsenal mantiene un firme interés en su fichaje, con la directiva de los Gunners esperando únicamente que sea el propio futbolista quien tome la iniciativa para destrabar las negociaciones de un traspaso histórico hacia la Premier League.

Esta tensa espera ocurre justo después de un fin de semana volcánico. 'La Araña' fue el epicentro de una de las más severas rechiflas y abucheos en la historia reciente del Atlético de Madrid durante la igualada ante el Villarreal en el Estadio Metropolitano. Los seguidores rojiblancos castigaron con fuerza al atacante al término del encuentro, dejando claro que no perdonan sus constantes intenciones de abandonar la plantilla dirigida por Diego Simeone para unirse al FC Barcelona.

Al interior del vestuario también se ha roto la relación de Álvarez con el entrenador Diego Simeone, y varios jugadores han filtrado a medios su disgusto, pues ven que esta situación puede perjudicar al equipo en este inicio de temporada.

Arsenal está a la espera de un movimiento de Julián Álvarez

La directiva del Atlético de Madrid manifestó que el FC Barcelona hiciera el pago de la cláusula de 500 millones de euros si deseaba llevarse a su jugador, pues no pensaban en llegar a un acuerdo para vendérselos.

En aquellos días en los que el Barca hizo una oferta de menos de 100 millones de euros, a pagar en un plazo de seis meses, también estaban interesados en PSG y el Arsenal. Los parisinos salieron de este grupo después de firmar a Ferran Torres, mientras que los Gunners, campeones de la Premier League, se mantienen pero desean que sea el jugador el que tome la iniciativa.

El Arsenal está en la posición de hacer una oferta cercana a los 150 millones de euros, como la que hizo el Real Madrid a unos días de que se consumara la reelección de Florentino Pérez, para destrabar la situación; pero Julián Álvarez parece empecinado en solo ir a Barcelona, pese a que le quedan cuatro años de los seis que firmó con los colchoneros cuando dejó al Manchester City.