Noskova sorprende y derrota a Coco Gauff para instalarse en Semifinal de ATP Finals

La checa Linda Noskova, campeona vigente de Wimbledon, sorprendió este martes a la estadounidense Coco Gauff y aseguró su clasificación a las semifinales de las WTA Finals, mientras que Jessica Pegula mantuvo vivas sus opciones al derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk.

Octava favorita en el torneo que se disputa en el desierto californiano de Indian Wells, Noskova aprovechó las dudas de la estrella local con el servicio para imponerse con un doble 6-3 en el Grupo 2 y garantizar su presencia entre las cuatro mejores de la cita.

Noskova quebró cuatro veces el saque de Gauff para adjudicarse el primer set y consiguió un quiebre decisivo al inicio del segundo parcial, antes de sellar la victoria con su noveno ace de la noche.

"Estoy muy contenta. Obviamente cada victoria cuenta en esta competencia", dijo Noskova después del partido. "Coco es una gran competidora, así que tenía que estar preparada para todo lo que se me presentara hoy".

"Con Coco hay que jugar hasta el último punto porque siempre puede salir adelante gracias a su servicio y su espíritu de lucha. Siento que jugué muy bien para presionarla", agregó Noskova, quien derrotó a la ucraniana Kostyuk en su primer partido del grupo.

La derrota dejó a Gauff y Pegula en la lucha por el último boleto disponible a las semifinales del Grupo 2, mientras que Kostyuk quedó eliminada de la competición.

BFG