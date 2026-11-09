Chicharito dedica emotiva carta a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal.

El reencuentro de Javier Chicharito Hernández con el Manchester United despertó recuerdos de una de las etapas más importantes de su carrera.

Luego de que el mexicano participara en la cena de gala por los 40 años de la llegada de Sir Alex Ferguson al banquillo de los Red Devils, el escenario lo hizo recordar a otro grande de la historia del Manchester United: Cristiano Ronaldo.

Aunque el portugués no estuvo presente en la celebración, su nombre apareció en las publicaciones del mexicano, quien aprovechó el anuncio del retiro de CR7 de la selección de Portugal para dedicarle un mensaje de admiración y compartir algunas de las mejores fotografías que conserva de su paso juntos por el Real Madrid.

Chicharito coincidió con Cristiano durante la temporada 2014-2015, cuando llegó al conjunto español en calidad de préstamo procedente del Manchester United. En aquel vestuario pudo conocer de cerca la disciplina y mentalidad competitiva de uno de los futbolistas más destacados de la historia.

“Cris, tuve la fortuna de compartir vestuario contigo y ver crecer el enorme talento que tienes. Porque para llegar a donde has llegado no basta con disciplina. Hace falta de dedicación, esfuerzo, perseverancia, resiliencia y también muchísimo talento. Haber podido aprender de ti es lo que me llevo, no solamente para el futbol, sino para la vida”, escribió Hernández en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista de las Chivas también reconoció lo que significó compartir equipo con el portugués y la influencia que tuvo en su manera de entender el futbol, más allá de los resultados y los reconocimientos individuales.

“Ahora que cierras esta etapa con Portugal, quería decírtelo mucho que te admiro y darte las gracias. Por lo que le has dado al futbol, por lo que aprendí siendo tu compañero y por demostrar que, incluso después de conseguir tanto, siempre se puede seguir buscando ser mejor”, agregó.

Hernández dejó claro que el recuerdo más valioso de aquella experiencia no fueron los títulos ni las estadísticas, sino la oportunidad de aprender de una figura de su dimensión.

“Más allá de tus goles, tus récords y todo lo que has ganado, me quedo con la fortuna de haberte tenido como compañero y de haber aprendido de ti. Te mando un abrazo grande, Cris. Mucho cariño, respeto y admiración, siempre”, concluyó.