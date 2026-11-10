Luis de la Fuente confirma que Lamine Yamal jugará ante Inglaterra: ¿cómo está de su rodilla?

La Selección de España podrá contar con Lamine Yamal para su próximo compromiso ante Inglaterra. El seleccionador Luis de la Fuente confirmó que el extremo del Barcelona será titular el próximo domingo en el estadio Metropolitano, luego de que supere las molestias que ha presentado en la rodilla derecha.

En entrevista con la agencia EFE, el técnico español explicó que la ausencia del joven futbolista en el próximo duelo ante República Checa responde a una decisión preventiva, pues consideró que no valía la pena correr riesgos cuando todavía tenía tiempo para recuperarse y llegar en mejores condiciones al último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Era lo que había que hacer. Seguramente él estaba dispuesto a jugar. Pero no merecía la pena asumir ningún riesgo. Y pensando, obviamente, primero en su salud y luego que queremos que esté en perfectas condiciones para el próximo domingo", explicó De la Fuente.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal y por qué no jugará ante República Checa?

El seleccionador detalló que Lamine Yamal arrastra molestias desde el último partido de la Champions League ante el Aston Villa, disputado el pasado día 3 en el Camp Nou.

De acuerdo con el estratega, el extremo del Barcelona presentó una pequeña inflamación en la rodilla derecha que le impedía encontrarse en óptimas condiciones para competir.

Por esa razón, el cuerpo técnico decidió que permaneciera en Barcelona y retrasara su incorporación a la concentración de España en la Ciudad del Futbol de Las Rozas, Madrid.

De la Fuente reconoció que el futbolista incluso habría podido disputar el encuentro ante República Checa, pero insistió en que no existía necesidad de exponerlo a una posible complicación.

Podría haber jugado el jueves, pero es también posible que si lo juega no podría llegar igual o en mejores condiciones al domingo", señaló.

¿Cuándo se incorpora Lamine Yamal a la Selección de España?

Luis de la Fuente explicó que espera la llegada de Lamine Yamal a la concentración entre la noche del jueves y la mañana del viernes.

El atacante tendría entonces dos sesiones de entrenamiento para ponerse a punto antes del enfrentamiento contra Inglaterra, programado para el próximo domingo en el estadio Metropolitano.

En condiciones normales, tiene que llegar tranquilamente", aseguró el seleccionador, quien confía en tener al futbolista en plenitud de condiciones para el compromiso.

De la Fuente prioriza la salud de Lamine Yamal

El entrenador español también dejó claro que no existen privilegios entre los integrantes de la plantilla cuando se trata de cuidar la salud de los futbolistas.

De la Fuente insistió en que la prioridad es evitar riesgos innecesarios, especialmente cuando existe la posibilidad de recuperar a un jugador para un encuentro posterior.

En el caso de Lamine Yamal, la decisión fue reservarlo ante República Checa para tenerlo disponible frente a Inglaterra, en un partido importante para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Así, España espera contar con una de sus principales figuras para el duelo ante los ingleses, mientras el Barcelona también estará atento a la evolución física de su joven estrella.