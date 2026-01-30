Stephano Carrillo anota por segundo partido consecutivo y comanda remontada

El delantero mexicano de 19 años, Stephano Carrillo, apareció por segundo partido consecutivo anotando con el Dordrecht de Países Bajos y comandar la remontada de su equipo, mismo que jugó como vistante frente al Vitesse.

Canterano de Santos Laguna, y viviendo su segunda temporada en Países Bajos, Stephano Carrillo mostró su olfato goleador para aprovechar un balón que se le había alargado a su compañero -e iba a perderse- para rematar a primer poste y conseguir su segundo tanto en partidos consecutivos.

Su gol benefició al Dordrecht, ya que Nick Venema sentenció el compromiso en el 69' al conseguir el 1-2, resultado que beneficia al equipo del delantero mexicano para mantenerse en la mitad de la tabla en la Eerste Divisie, segunda división de Países Bajos.

Así fue el gol de Stephano Carrillo ante Vitesse:

Buscará aumentar su racha goleadora

La actividad no parará para el Dordrecht, por lo que Stephano Carrillo podría llegar a 3 partidos consecutivos marcando el próximo martes 3 de febrero, cuando se enfrenten a Helmond, conjunto que marcha 18° en la tabla general, apenas 6 puntos por delante del sotanero.

Cabe señalar que, pese a su buen momento, Javier Aguirre no cuenta con Stephano Carrillo para competir por un puesto en la delantera de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, puestos que estarían entre Raúl Jiménez, Santoiago Gimenez, Germán Berterame, Armando Hormiga González y -en dado caso- Henry Martin.

Stephano Carrillo no es considerado para ir al Mundial 2026. Mexsport

BFG