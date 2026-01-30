Genoa sufre su primera derrota del 2026 ante Lazio; Vásquez, el mejor calificado del partido

El Genoa sufrió el viernes su primera derrota en lo que va del 2026, en un partido tan cambiante como castigador en el Estadio Olímpico de Roma, donde la Lazio se impuso 3-2 con un penal convertido en el tiempo añadido.

Como ya es habitual, el sonorense Johan Vásquez fue titular y disputó todo el partido con el conjunto genovés. A pesar de la derrota, Vásquez terminó como el jugador mejor calificado del encuentro en Google, con una nota de 4.4 en una escala de 5, la más alta entre los 22 futbolistas que iniciaron el partido.

Hasta antes de este compromiso, el Genoa llegaba invicto en el año, con tres empates y dos triunfos, una racha que lo había estabilizado en la zona media de la Serie A. En Roma, sin embargo, el margen de error fue mínimo y terminó pagando caro una noche marcada por los penales y los giros abruptos del marcador.

La Lazio golpeó primero. A los 11 minutos, Pedro abrió el marcador desde los once pasos, adelantando al conjunto local. Poco después, un error en la salida del Genoa permitió el desborde de Gustav Isaksen, quien asistió hacia atrás para que Kenneth Taylor definiera de derecha y colocara el 2-0, un resultado que parecía encaminar el partido antes del descanso.

Lejos de caerse, el Genoa reaccionó. El descuento llegó también desde el punto penal, con una ejecución precisa de Ruslan Malinovskyi, que volvió a meter al Grifo en el partido.

Ya en el segundo tiempo, la presión visitante tuvo premio. Un tiro de esquina cerrado del propio Malinovskyi generó una acción confusa en el área y Vitinha aprovechó el rebote para empatar 2-2, a falta de 15 minutos para el final.

Cuando el empate parecía definitivo, el cierre fue cruel para los visitantes. En el décimo minuto del tiempo añadido, la Lazio dispuso de un nuevo penal y Danilo Cataldi no falló, sellando el 3-2 y desatando la celebración en el Olímpico.

Con este triunfo, la Lazio subió momentáneamente del noveno al octavo lugar, llegó a 32 puntos tras 23 partidos y se mantiene en la pelea por puestos europeos.

El Genoa, pese al golpe, permanece en el puesto 13 con 23 unidades y, aunque se fue con bronca de Roma, dejó señales positivas, especialmente en la actuación de Johan Vásquez, quien volvió a responder en un escenario exigente y se perfila como titular indiscutible en la Selección Mexicana que encabeza Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.