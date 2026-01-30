Correos de Jeffrey Epstein salpican a Steve Tisch,  dueño de los Giants de NFL, en red de mujeres y poder

La reciente publicación de más de tres millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein volvió a exponer la red de relaciones personales y de poder que el financiero y delincuente sexual convicto tejió durante años con figuras influyentes de la política, los negocios y el deporte profesional en Estados Unidos.

Entre los correos electrónicos divulgados por el Departamento de Justicia destacan intercambios que involucran a Steve Tisch, presidente y copropietario de los Giants de Nueva York de la NFL, quien aparece en conversaciones donde Epstein funge como intermediario para presentarle mujeres, evaluar perfiles y dar seguimiento a encuentros privados.

Los correos, fechados en 2013, muestran que Epstein enviaba a Tisch descripciones detalladas de mujeres, informes posteriores a citas y comentarios explícitos sobre edad, origen, comportamiento y expectativas. En varios mensajes ambos discuten si las mujeres eran “profesionales o civiles”, así como su disposición para continuar el contacto.

Tisch, productor de cine de 76 años y una de las figuras más influyentes de la NFL fuera del campo, asumió la presidencia de los Giants en 2005. Su familia adquirió el 50 por ciento de la franquicia en 1991. En los intercambios con Epstein utilizó la dirección de correo “gumptower”, presunta referencia a Forrest Gump, película que produjo y que marcó su carrera en Hollywood.

Steve Tisch es un productor ganador del Oscar, socio de Escape Artists Productions, presidente y copropietario de los New York Football Giants Página Giants

Mensajes en horas de trabajo

En mayo de 2013, Epstein escribió a Tisch mientras este se encontraba en una reunión de la NFL. Horas después, el financista sugirió invitar a una mujer descrita como “rusa”. Tisch respondió de inmediato con una sola pregunta: “¿Es divertida?”. En otro intercambio, Epstein describió a una mujer como “civil, rusa y poco honesta, pero divertida”, a lo que Tisch agradeció y pidió más detalles.Un patrón documentado en miles de archivos

Los documentos forman parte de un acervo más amplio que incluye correos, agendas, registros de vuelo y testimonios reunidos durante investigaciones federales y litigios civiles. El patrón que emerge es consistente con otros casos documentados en los archivos de Epstein es el uso de su influencia y contactos para conectar a hombres poderosos con mujeres jóvenes, algunas de ellas interesadas en oportunidades profesionales en el cine, la moda o el entretenimiento.

En uno de los correos, Epstein informó a Tisch sobre el resultado de una cita: “Ella quiere ir a la obra, está asustada por la diferencia de edad, pero ve despacio. Intentaré convencerla de que no regrese a Ucrania. Hacerla llorar funcionó”. Tisch respondió calificando el mensaje como un “buen informe” y celebró el comentario sobre el llanto.

También se incluyen correos entre Epstein y mujeres que mencionan reuniones con Tisch y la expectativa de que el ejecutivo pudiera ayudarlas en sus carreras actorales. En uno de ellos, una mujer escribió que planeaba preguntarle por audiciones y lectura de guiones durante una cena.

En septiembre de 2013, Tisch ofreció a Epstein entradas a su suite para un partido de los Giants e invitaciones a otros encuentros. Epstein, a su vez, lo invitó a visitar su isla privada en el Caribe, uno de los escenarios centrales de las investigaciones posteriores.

Tisch no respondió a múltiples solicitudes de comentario. Un portavoz de los Giants declinó hacer declaraciones. Epstein murió en agosto de 2019 en una cárcel federal mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

La publicación de estos documentos reaviva el debate sobre la responsabilidad de figuras públicas que mantuvieron vínculos con Epstein y sobre el alcance real de una red que, años después, continúa revelando nuevas conexiones en el deporte profesional y el poder económico estadounidense.