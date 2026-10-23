Steelers aterriza en París para hacer historia en el Stade de France ante Santos de Nueva Orleans

Los Pittsburgh Steelers han arribado a la capital gala para preparar su enfrentamiento de este domingo 25 de octubre ante los New Orleans Saints, en lo que marcará el primer partido oficial de temporada regular de la NFL disputado en Francia.

El encuentro de la Semana 7 tendrá como sede el mítico Stade de France en Saint-Denis, recinto con capacidad para más de 80 mil espectadores que añade la NFL a su lista de grandes eventos internacionales tras haber albergado finales de la UEFA Champions League, la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos de París 2024.

El momento de Pittsburgh y Saints

La franquicia acerera llega a París con marca de 4-2 tras imponerse la semana pasada por 26-19 a los Tampa Bay. El equipo comandado por el veterano mariscal de campo Aaron Rodgers instaló su campamento de entrenamiento en suelo francés para adaptarse al cambio de horario y afinar los últimos detalles tácticos previo al choque dominical.

Por su parte, los New Orleans Saints actuarán como el equipo local, administrativamente hablando, en este compromiso histórico. El conjunto de Luisiana llega con un récord de 2-4, pero con los ánimos renovados tras romper una racha de tres derrotas consecutivas al vencer 34-27 a los New York Giants el pasado domingo.

El museo de Louvre fue uno de los sitios elegidos por el equipo de la NFL Redes Sociales/Steelers

Liderados a la ofensiva por el mariscal de campo Tyler Shough y referentes como Chris Olave y Alvin Kamara, los Saints buscan hilvanar triunfos para meterse de lleno en la pelea dentro de la división Sur de la NFC.