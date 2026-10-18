Wembley disfruta de un final de alarido en la NFL: Texans vence a Jaguars con gol de campo agónico

Ka’imi Fairbairn convirtió una patada de 49 yardas cuando el tiempo expiraba para darle a los Houston Texans una dramática victoria por 34-31 sobre los Jacksonville Jaguars en el cierre de juegos internacionales de la NFL en Reino Unido, luego de este encuentro en el legendario campo de Wembley en Londres.

Unos momentos antes, Cam Little había igualado el marcador después de hacer bueno un intento de 60 yardas luego de la intercepción que logró Travis Hunter en la zona final. Los Jaguars disfrutaban con la oportunidad que se abría en ese momento de repetir por segunda semana consecutiva con una victoria en Inglaterra.

Para Hunter fue un día especial, pues además de ese balón recuperado, atrapó un pase de anotación de siete yardas, convirtiéndose en apenas el quinto jugador en la era de los Super Bowls en atrapar un pase de touchdown y lograr una intercepción en el mismo partido.

Batalla aérea y terrestre en el Reino Unido

El partido comenzó con un ritmo acelerado para la ofensiva de Houston, comandada por el quarterback C.J. Stroud.

Primera mitad: Gracias a una recepción de 42 yardas del receptor Nico Collins, los Texans abrieron el marcador con un pase de anotación hacia el ala cerrada Foster Moreau, marchándose al descanso con una ventaja cerrada de 17-14.

Respuesta de Jacksonville: Los Jaguars reaccionaron de la mano de Trevor Lawrence, impulsados por la versatilidad de Hunter, quien primero logró su pase de touchdown y luego interceptó cuando Houston estaba en posición de lograr más puntos.

Cierre de locura: Los Jaguars lograron empatar el juego 31-31 a falta de dos minutos en el último cuarto, gracias a Cam Little.

El factor C.J. Stroud y la definición del juego

Con el marcador empatado y la presión en contra, el mariscal de campo de los Texans demostró su madurez. Stroud manejó el reloj con precisión en la última serie ofensiva, conectando jugadas clave que incluyeron la participación del receptor Marvin Harrison Jr. y el corredor Jawhar Jordan.

La serie final colocó a Houston en rango de anotación. Con el tiempo agotándose por completo, la unidad de equipos especiales ingresó al terreno para sellar la victoria.