Seis mexicanos buscan minutos en competiciones UEFA del 20 al 22 de octubre

Seis futbolistas mexicanos podrían tener actividad entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre en las tres competiciones de clubes de la UEFA. Santiago Giménez, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo disputarán la jornada tres de Champions League; Armando González y Mateo Chávez buscarán minutos en Europa League, mientras Rodrigo Huescas podría participar en la Conference League.

Cuatro de los seis jugadores tuvieron actividad en la semana anterior, aunque todos ingresaron desde el banquillo con sus respectivos equipos. Después de esas participaciones, los mexicanos intentarán aumentar su tiempo de juego en una nueva fecha del calendario europeo.

Obed Vargas busca primeros minutos con el Atlético de Madrid en la temporada. Instagram: obed.vargas

Santiago Giménez, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, en Champions League

La actividad de los mexicanos en la máxima competición europea comenzará el martes 20 de octubre. Santiago Giménez jugará con el Porto, que recibirá al PSV Eindhoven a las 13:00 horas. El delantero fue el único mexicano de este grupo que tuvo minutos en la segunda fecha de la Champions League.

A la misma hora, Obed Vargas y el Atlético de Madrid visitarán al VfB Stuttgart, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del torneo. El mediocampista buscará participar en un partido fuera de casa para el conjunto rojiblanco.

El miércoles 21 será el turno de Álvaro Fidalgo, quien afrontará con el Real Betis el compromiso frente al Feyenoord de Rotterdam. El equipo español jugará en La Cartuja de Sevilla a las 13:00 horas, con la intención de aprovechar su condición de local en la competición europea.

Álvaro Fidalgo jugar el martes en la Champions League X: @RealBetis

Armando González y Mateo Chávez jugarán en Europa League

El jueves 22 de octubre habrá dos representantes mexicanos en la Europa League. Armando “Hormiga” González y el Olympiacos recibirán al Sparta Praga a las 13:00 horas, en un encuentro en el que el atacante buscará sumar participación después de ingresar como suplente frente al Olympique de Marsella en la jornada anterior.

Por su parte, Mateo Chávez viajará con el AZ Alkmaar para visitar al Ararat-Armenia. El lateral también entró de cambio en el compromiso europeo previo, aunque el domingo volvió a aparecer en el once titular de su equipo durante el partido de la Eredivisie ante el Cambuur.

La continuidad de Chávez en el campeonato neerlandés podría favorecer sus opciones de buscar más minutos en el torneo continental, mientras González intentará aprovechar la siguiente oportunidad con el conjunto griego.

Mateo Chávez busca minutos en Europa League. X: @eredivisie

Rodrigo Huescas busca continuidad en Conference League

El último mexicano en entrar en acción podría ser Rodrigo Huescas, quien jugará con el Copenhague frente al Estrella Roja de Belgrado el jueves 22, a las 10:45 horas. El encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Conference League se disputará en Serbia.

Huescas regresó a la actividad con el equipo danés durante la primera fecha del certamen, después de permanecer un año fuera por lesión. Ahora buscará competir por un lugar en el once titular y mantener su participación tras volver a las canchas.

Los seis futbolistas mexicanos tendrán una nueva oportunidad para incrementar su presencia en las competiciones europeas durante una semana que abarcará los tres torneos de clubes de la UEFA.