Javier Aguirre viaja a Europa: ¿Qué jugadores del Tri están en riesgo para el Mundial?

No será un viaje completamente de placer, como los que se suelen planear siempre que de América se va a Europa. Esta vez, Aguirre vuelve a donde se siente más identificado, pero con un plan rígido para su futuro.

El Vasco visitará a sus jugadores mexicanos que participan en 11 ligas repartidas por Europa con la encomienda de hablar con sus médicos y equipos para determinar el tiempo de recuperación y vuelta a la actividad, así como el nivel de juego que tienen en el último semestre.

En el Tri lo tienen claro, tanto Aguirre como su cuerpo técnico, al menos un mes de diferencia para estar listos, es decir, aquellos jugadores lesionados deberán estar de vuelta cómo límite el 11 de mayo para ser tomados en cuenta.

El mismo Vasco sabe que será difícil la situación.

“Es un contratiempo evidentemente porque es gente que no has ayudado en el pasado a ganar dos títulos y hoy no sabemos si llegarán”.

Javier 'El Vasco' Aguirre definirá la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 dependiendo de los estudios médicos. Mexsport

Este jueves Aguirre sale rumbo a España, para pasar el fin de semana en Mallorca, donde tiene casa y es de su gusto recuperar energías en ese lugar pegado al mar. Ahí con sus hijos y esposa, emprenderá una etapa complicada de su trayectoria como seleccionador mexicano, la de definir a los jugadores que estarán en el Mundial. Sabe que aunque algunos no estén bien físicamente, pueden llegar, pero en la tercera semana de marzo espera tener todo definido.

"Las lesiones nos han mermado y ciertamente nos complicaron realizar la lista de una vez, así que vamos a esperar a ver qué sucede".

UNA SEMANA AGITADA

Comenzará Aguirre trasladándose a Bélgica el lúnes, con la principal preocupación por ver el estado de salud de César Chino Huerta, uno de sus principales dolores porque no está convencido de que el tratamiento haya sido el adecuado por parte del Anderlecht.

Pasará a Países Bajos a platicar un poco con Mateo Chávez al que apoya en su buen momento.

Después estará en Italia con Johan Vásquez en Génova y tiene una visita pactada en Milán para ver a Santiago Giménez, otra de sus grandes aflicciones, aunque espera que para ese momento, ya esté dado de alta y entrenando con Massimiliano Allegri con quien ha tenido buena comunicación y le ha dado señales de evolución del delantero.

Johan Vásquez, defensa de la Selección Mexicana, entrenando.

Pasará también por Chipre, para conversar con Guillermo Ochoa y hacer corte de caja de cuántos minutos ha jugado y en qué estado físico se encuentra, no para ser titular en el Tri, pero al menos para ir con el equipo en el rol secundario.

Se va a extender el viaje hasta Rusia, para ver la recuperación de Luis Chávez, uno de los jugadores en que más confía Aguirre y del que espera ver se encuentre bien. Aprovechará para verse con César Montes quien después del Mundial es probable regrese al futbol mexicano.

DE VUELTA A ESPAÑA

Una vez que acabe en Rusia, regresará a España para encontrarse con Álvaro Fidalgo después de que sólo tuvo acercamientos telefónicos y entonces ver la posibilidad real de convocarlo para el juego ante Portugal del 28 de marzo.

Pasará por su antigua casa, el Atlético de Madrid para ver la forma que guarda Obed Vargas y entonces volverá a Mallorca para cerrar planes.

En todo este viaje, seguirá encontrándose con algunos jugadores como Raúl Jiménez para el fin de semana y con Julián Araujo.

Raúl Jiménez debe ser el líder de México en el Mundial 2026 y estará listo. Mexsport

Es probable que a los de la liga griega no los visite por ahora por cuestiones de logística, pero hable con ellos por vía remota.