"Estamos en crisis financiera": Ana Paula Vázquez pide ayuda para monetizar videos

"Oigan, estamos en crisis financiera... Claro que sí". Con esta frase, la medallista olímpica mexicana Ana Paula Vázquez expuso la situación económica que atraviesa y pidió ayuda a sus seguidores en TikTok para encontrar alternativas que le permitan generar ingresos mediante sus videos, pues se dedica de lleno al deporte de alto rendimiento y no tiene tiempo para trabajar en otras cosas.

La arquera mexicana recurrió a su comunidad con una petición concreta: recibir propuestas de contenido que pueda desarrollar y monetizar en sus redes sociales. Ella confesó que no recibe tantos apoyos en su preparación deportiva, pues las "marcas no te ponen mucha atención" si no es año olímpico.

"Requiero de su opinión en este momento", publicó, antes de añadir que estaría subiendo videos con las ideas que le compartieran sus seguidores, pues ya comprobó que "las redes sociales dejan bien (fondos económicos)". Entre las propuestas también llamó la atención una relacionada con explicar cuánto cuesta entrenar en Suiza.

Es la única manera que encontré chida (hacer videos) de poder entrenar ocho horas diarias y, al mismo tiempo, generar más dinero... El problema es que los videos que se me ocurren son los que, políticamente, son incorrectos... Claro que sí, porque el deporte es política, recuérdenlo".

El reto económico de ser deportista de alto rendimiento

La situación adquiere una dimensión particular por la trayectoria de la arquera, quien ganó la medalla de bronce por equipos en los Juegos Olímpicos de París 2024, junto con Alejandra Valencia y Ángela Ruiz.

En México, los medallistas olímpicos cuentan con un reconocimiento económico vitalicio. De acuerdo con las cifras publicadas por la CONADE en 2024, el monto mensual establecido para quienes obtuvieron bronce es de 10 mil pesos, sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Sin embargo, ese dato no permite determinar por sí solo cuál es el apoyo que recibe actualmente Vázquez ni cómo se distribuyen sus gastos deportivos y personales.

Por ahora, la arquera busca alternativas para generar ingresos a través de sus contenidos digitales y decidió involucrar a sus seguidores en la construcción de nuevas ideas.