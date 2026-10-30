¿Quién es el creador del meme que metió en problemas millonarios a Kylian Mbappé y el Real Madrid?

Una ocurrencia digital, creada en 2023, le provocó consecuencias millonarias a Kylian Mbappé y a su propio club, el Real Madrid.

Younes Khelifi, el autor del meme que alteró la imagen del delantero del Madrid para lucir como un dictador chino, es un programador que al igual que Mbappé, es de nacionalidad francesa, de 28 años de edad y que recientemente ha salido a hablar del popular problema.

No me siento mal, pero resulta extraño pensar que, en cierto modo, soy el origen de todo esto. Al principio, solo hice esto para reírme con mis amigos, y ahora veo cómo el asunto circula y crece ante mis propios ojos", mencionó reconoce el autor del meme de Mbappé en modo Mao Zedong que tanto ha indignado a China.

La primera manifestación al respecto la hizo en la red social X, donde todavía en tono de broma pidió a Mbappé no demandarlo para no arruinar su vida financiera.

"Me levanto y veo que he provocado un incidente diplomático. Sinceramente, al ver eso, me pregunté si podría tener consecuencias legales. ¿Me iba a demandar el clan Mbappé y exigirme una indemnización? Pero me informó y no me preocupa demasiado.

Lo primero que pensé fue, literalmente, lo que puse en el tuit: 'Si me llevas a los tribunales, Mbappé, quedo financieramente arruinado'”, publicó el diario español Marca sobre una entrevista del programador con el programa El Chiringuito.

¿Cómo comenzó el conflicto China vs. Mbappé?

Todo comenzó cuando el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, subcampeón del mundo con su selección en el Mundial de Qatar 2022, respondió en una entrevista realizada para el programa The Bridge Show, que su meme favorito era el que le habían hecho con el rostro del dictador chino. Incluso reconoció que sólo utilizarlo en whatsapp en conversaciones con sus amigos.

El meme se difundió en su momento en la cuenta @frenchaicovers, del programador Younes Khelifi.

“En fin, comparado con él (Mbappé), estoy más que hundido. A lo largo del día vi cómo se desarrollaba todo, hasta que esta mañana me encuentro con que el asunto acaba en la portada de diario L’Équipe. Fui a comprar cuatro ejemplares", comentó Younes.

El programador, quien vive en Roubaix, Francia, reconoció haberse planteado seriamente si debía contactar con la embajada de Francia en China para asegurarse que todo está bien, teniendo en cuenta el meme y lo que acaba de ocurrir.

“No imaginé que esto fuera a traspasar las fronteras de Francia, y sinceramente, me da un poco de pena por Mbappé. Nadie tenía mala intención y, al final, ha tenido consecuencias", concluyó.