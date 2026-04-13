¿A la sombra de Pogacar? Raúl Alcalá insta a Isaac del Toro a dejar el UAE para ser líder

Para el excliclista mexicano Raúl Alcalá, Isaac del Toro tiene un gran potencial y podría ser el líder total de otra escuadra, por lo cual, sostiene que el originario de Baja California debería abandonar el UAE Team Emirates para evitar el estancamiento y buscar nuevos horizontes.

“Isaac del Toro debe salir del UAE”, sentenció Alcalá, argumentando que “el corredor hace al equipo”. Para el veterano, el "Torito" posee un potencial que bajo otras condiciones “podría ser más grande todavía”.

En sus declaraciones a TV Azteca, añadió: “Me gustaría que Isaac tuviera un equipo que le ayudara más. Tiene mucho todavía que dar, no ha encontrado su techo”.

Alcalá sugiere que escuadras como Ineos o Lidl-Trek serían ideales, ya que “Isaac todavía tiene para crecer. Posiblemente ahorita esté en un bache complicado, recuperarse de su lesión y que reacomode sus ideas bien”, esto tras su caída en el País Vasco.

Actualmente el mexicano se ha posicionado como uno de los referentes en el equipo, no solo por sus éxitos iniciales en el 2026, sino también por sus actuaciones en el 2025 donde estuvo cerca de ganar el Giro de Italia. Sin embargo, es un hecho que Isaac del Toro debe compartir protagonismo con el número uno del ranking de la UCI, el esloveno Tadej Pogacar, quien es la estrella del ciclismo mundial.

¿Cuál es el mejor equipo para Isaac del Toro en el mundo?

Según la clasificación por equipos de la UCI, Isaac del Toro se encuentra en el equipo top, en la mejor estructura para intentar perseguir su sueño de ganar alguna de las tres grandes vueltas: el Giro de Italia, la Vuelta a España o el Tour de Francia, esta última donde debutará en el 2026, siempre que la lesión que sufrió en Cataluña se lo permita.

Detrás del UAE Team se encuentra el Red Bull-Bora o el Team Visma con el Decathlon CMA CGM y el Astana cerrando el top cinco.

Actualmente además, la estructura donde milita Isaac del Toro es la que más presupuesto tiene. En el 2025 el UAE Team tuvo un aproximado de 60 millones para el WorldTour, casi 10 más que el Red Bull-Bora y 15 más que el Visma según estimaciones.