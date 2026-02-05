"Solo es el comienzo": La ambición de Obed Vargas tras sus primeros minutos como colchonero

Obed Vargas corrió con la suerte de tener el más dulce de los debuts en su aventura por Europa, cuando ingresó de cambio en un juego resuelto por el Atlético de Madrid con una victoria final de 5-0 sobre el Real Betis y avanzar a las semifinales de la Copa del Rey.

El mediocampista mexicano ingresó por el también debutante con los colchoneros

Ademola Lookman a los 79 minutos. Todavía le tocó disfrutar de cerca del quinto tanto de Thiago Almada (minuto 83) y festejarlo en el campo de La Cartuja de Sevilla.

"¡Increíble, la verdad! Debutar, 5-0 con mis compañeros, son sensaciones muy buenas y bonitas que voy a recordar por el resto de mi vida, pero sé que esto solo es un comienzo porque vienen muchas más batallas entonces estoy feliz”, comentó Vargas en una entrevista al final.

Diego Pablo Simeone dio las últimas instrucciones al mexicano Obed Vargas poco antes de ingresar de cambio. Redes sociales

“Ojalá el domingo pueda ser otra victoria, que aporte energía, juegue con confianza para adelante y ayude al final del partido. Ese va a ser otro sueño también, debutar en casa enfrente de todos los atleti. Entonces, ahorita toca entrenarme bien y prepararse y luego veremos el domingo”.

Obed Vargas se unió esta semana a la disciplina del Atlético de Madrid después de que el equipo adquirió sus derechos futbolísticos al Seattle Sounders de la MLS por ocho millones de euros considerando premios por rendimiento.

Con 20 años de edad, Vargas busca continuidad en el proyecto que lidera Diego Pablo Simeone con los colchoneros para ser considerado para la lista final que México presentará en el Mundial de futbol.

En tanto, Vargas y el resto de los atléticos se preparan para volver a enfrentarse al conjunto bético en la vigesimotercera jornada de LaLiga en el Estadio Metropolitano, donde espera hacer su debut como local y sentir el cariño de las gradas de los aficionados colchoneros.

El Atlético, con Vargas como uno de sus refuerzos, espera revertir la desventaja de 10 puntos que tiene con relación al líder Barcelona, y volver a engancharse a la lucha por el título del futbol español.