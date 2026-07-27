Slavko Vinčić anuncia su retiro tras arbitrar la Final del Mundial 2026

Slavko Vinčić puso punto final a su carrera como árbitro profesional. El silbante esloveno anunció su retiro apenas unos días después de dirigir la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, partido que estuvo marcado por la polémica debido a varias decisiones arbitrales.

La despedida del colegiado llegó tras un encuentro que generó un intenso debate entre aficionados y especialistas. Uno de los momentos más discutidos fue la expulsión del argentino Enzo Fernández en la recta final del tiempo reglamentario, además de diversas acciones en las que se cuestionó el criterio disciplinario del árbitro.

Federación Eslovena reconoce la trayectoria de Vinčić

La Federación Eslovena de Futbol confirmó la noticia mediante un comunicado en el que destacó la carrera del árbitro, quien cerró su etapa profesional tras alcanzar el máximo escenario posible al dirigir una final de la Copa del Mundo.

A sus 46 años, Vinčić concluyó una trayectoria en la que se consolidó como uno de los árbitros más importantes del futbol europeo e internacional.

Vincic expulsó a Enzo Fernández en la Final de la Copa del Mundo REUTERS

Un árbitro con experiencia en las grandes finales

Durante su carrera, el silbante esloveno fue designado para algunos de los partidos más relevantes del calendario internacional. Entre sus principales logros destacan la Final de la UEFA Champions League 2024, la Final de la UEFA Europa League 2022 y múltiples encuentros organizados por la UEFA y la FIFA.

Más allá de la controversia que rodeó la Final del Mundial 2026, Vinčić deja un legado importante al convertirse en el primer árbitro de Eslovenia en dirigir el partido por el título de una Copa del Mundo, una designación que marcó un hito para el arbitraje de su país.