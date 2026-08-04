Skubal inicia la era Dodgers; enfrentará al mexicano Javier Assad

La espera terminó para los Dodgers. Después de convertirse en la adquisición más importante antes de la fecha límite de cambios, Tarik Skubal hará este martes su debut con la organización angelina cuando visite a los Cachorros de Chicago en Wrigley Field, con el mexicano Javier Assad como rival en el montículo.

El zurdo llega para encabezar una rotación que ya presume nombres como Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Shohei Ohtani y Tyler Glasnow, en un equipo que busca convertirse en el primero de la Liga Nacional en conquistar tres Series Mundiales consecutivas.

Primera vez en Wrigley

El estreno de Skubal tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera ocasión que lance en Wrigley Field, uno de los parques más emblemáticos de las Grandes Ligas. Al haber desarrollado toda su carrera con los Tigres de Detroit en la Liga Americana, prácticamente nunca tuvo la oportunidad de presentarse en la casa de los Cachorros.

De hecho, sólo ha enfrentado tres veces a Chicago, todas en Comerica Park, donde dejó marca de 1-1 con 4.12 de efectividad.

Su salida más dominante ante los Cachorros fue el 6 de junio de 2025, cuando lanzó siete entradas y dos tercios de apenas una carrera, actuación con la que se apuntó la victoria.

Assad vive un gran momento

Del otro lado estará Javier Assad, quien comenzó la temporada en Ligas Menores, pero regresó a Grandes Ligas el 6 de junio y desde entonces se ha mantenido con el equipo grande.

Aunque todavía ha alternado entre la rotación y el bullpen, el tijuanense firmó un julio sobresaliente con tres aperturas y dos relevos, acumulando 18 entradas con 1.50 de efectividad, además de conseguir un salvamento.

Esta será su segunda apertura consecutiva, luego de abrir el pasado 30 de julio, en un momento importante para unos Cachorros que llegan como líderes del Comodín de la Liga Nacional.

El duelo marcará el inicio de una nueva etapa para Skubal con los Dodgers y pondrá frente a frente a dos lanzadores que atraviesan un buen momento, aunque con realidades muy distintas: el nuevo as de Los Ángeles, llamado a liderar la búsqueda del tricampeonato, y el mexicano que sigue consolidándose como una pieza confiable en el pitcheo de Chicago.