Sinner vs Djokovic, intensa semifinal en el Abierto de Australia

Jannik Sinner y Novak Djokovic volverán a verse las caras, ahora en otra intensa semifinal, la del Abierto de Australia 2026. El vigente campeón del primer Grand Slam de la temporada va por su tercera corona de manera consecutiva.

El número dos del mundo se impuso a Ben Shelton por 6-3, 6-4 y 6-4 para clasificarse a su sexta semifinal consecutiva y mantener su dominio sobre el estadunidense, de nueve victorias por una derrota.

Jannik Sinner tiene un saldo a favor ante Djokovic en duelos directos Reuters

Mientras, Djokovic corrió con ‘fortuna’, luego de que el italiano Lorenzo Musetti se retirase por lesión en la pierna derecha cuando tenía dos sets de ventaja.

- Balance de victorias: 6 para Sinner por 4 de Djokovic.

- Edad de Jannik Sinner: 24 años.

- Edad de Novak Djokovic: 38 años.

Novak Djokovic avanzó a semifinales ante el abandono de Lorenzo Musetti Reuters

Jannik Sinner se ha impuesto a Djokovic en los últimos cinco partidos, incluida la semifinal del año pasado en Australia, en cuatro sets por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) y 6-3.

“Todos sabemos al desafío al que me enfrento. Estos son los momentos por los que entrenas y por los que te levantas por la mañana. Él te mejora como jugador y como persona; somos afortunados de tenerlo todavía aquí, jugando un tenis increíble para su edad”, indicó Sinner.

“Siento pena por él, era de lejos el mejor jugador, yo iba de camino a casa esta noche”, dijo por su parte Djokovic sobre Musetti.

SINNER, SEGUNDO ITALIANO CON MÁS VICTORIAS EN GRAND SLAM

Jannik Sinner sigue escribiendo varios capítulos de éxito en su historial. Se convirtió en el italiano con más victorias individuales en Grand Slam, al llegar a 92 triunfos y se encuentra a dos del récord establecido por Nicola Pietransgeli (94).

MÁS SEMIFINALES INDIVIDUALES DE GRAND SLAM CONSECUTIVAS:

- Roger Federer = 23.

- Novak Djokovic = 14.

- Ivan Lendl = 10.

- Novak Djokovic = 9

- Rafael Nadal = 7.

- Jannik Sinner = 6.