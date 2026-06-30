¡Sin temor a FIFA! Retumba el “¡eeeh, pu…!” en el México vs Ecuador 

En menos de 20 minutos del juego México vs Ecuador apareció el grito prohibido. El “¡eeeh, puto!” retumbó en más de tres ocasiones en todos los rincones del Estadio Ciudad de México, escenario de los 16vos de final de la Copa Mundial 2026.

Aquella expresión, catalogada por FIFA incluso por Concacaf como “homofóbica” y “discriminatoria”, volvió a escucharse en un duelo oficial y con la tentativa de acarrear una multa para la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Un par de gritos se registraron antes del minuto 7 contra el portero Hernán Galindez , a pesar de la posesión y el convencedor arranque del combinado nacional que dirige Javier Aguirre.

Aunque el grito suele aparecer en el segundo tiempo, con marcadores adversos o en un juego soso de México, en esta ocasión la afición mexicana cargó con todo lo que tuvo contra los ecuatorianos, en la búsqueda del boleto a los octavos de final.

El grito prohibido en el primer tiempo se alternó entre el “Cielito Lindo”, “Vamos, México” y hasta del “¿Y si sí?”, además de los abucheos en cada marcación del silbante Slavko Vincic, esloveno que ante las polémicas expresiones al unísono de la afición no procedió con algún protocolo.

Cabe destacar que en los últimos juegos de la Selección Mexicana, ante sus similares de Corea del Sur y Chequia en la fase de grupos, los gritos de “¡eeeh, puto!” se hicieron presentes, pero con menos notoriedad.

A reserva de la sanción que reciba la FMF, el castigo que se hizo público de forma reciente fue el del 22 de mayo en Puebla, en el amistoso contra Ghana. Ante los africanos, la FMF le fue notificado que sufriría el cierre de un sector de la tribuna del Estadio Cuauhtémoc. La medida fue tomada por los gritos prohibidos expresados el año pasado en los amistosos del Tricolor ante Ecuador en Guadalajara y contra Paraguay, en Houston.

La medida disciplinaria de la FIFA orilló a la FMF a reforzar sus campañas contra el polémico grito. Rumbo al debut mundialista se impulsó “la Ola sí, el grito no”, con exfutbolistas de experiencia en Mundiales.

Al finalizar el primer tiempo del México 2-0 Ecuador, se contabilizaron hasta seis manifestaciones que la FIFA trata de erradicar.