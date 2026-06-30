“No están solos”, un grito de solidaridad para Venezuela previo al México-Ecuador

Previo al partido entre México y Ecuador de los Dieciseisavos de final del Mundial 2026, los aficionados se unieron para corear un grito especial “¡No están solos!”, un mensaje de apoyo para los hermanos de Venezuela que sufrieron dos devastadores sismos el pasado 24 de junio.

El sonido local del Estadio CDMX alentó a los aficionados. “Que se escuche fuerte y que se escuche lejos, hasta Venezuela: ¡No están solos! ¡No están solos!”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también coreó el "¡No están solos!" Mexsport

La afición le siguió. Incluso, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, lo corearon.

La Guaira, Venezuela, fue la zona cero de los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que causaron casi dos mil muertos.

Lia Poggio, jefa para Venezuela de la misión de la Organización Internacional de Migraciones, indicó que La Guaira se encuentra “en una fase de asistencia inmediata. La situación es bastante crítica”. La prioridad es dar asistencia y “que las personas puedan acceder a servicios de forma digna”.

El Gobierno de Venezuela contabiliza cerca de 16 mil damnificados tras los sismos. Estimaciones de la ONU dan cifras de hasta 50 mil desaparecidos y casi 7 millones de personas afectadas.

EL MÉXICO – ECUADOR SE RETRASÓ POR TORMENTA ELÉCTRICA

El partido entre México y Ecuador inició a las 8 de la noche, debido a que fue aplazado por una tormenta eléctrica en la CDMX.

El nuevo horario fue anunciado en la transmisión oficial del partido y a través de los parlantes del estadio Azteca.

Los equipos de ambas selecciones salieron poco después para calentar sobre el campo.

Es el segundo partido mundialista afectado por el estado del tiempo, después de la suspensión, la semana pasada, del Francia-Irak terminado el primer tiempo.