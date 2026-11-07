Pachuca vence 4-1 al Atlas y mantiene viva esperanza de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026

Los Tuzos del Pachuca consiguieron una victoria fundamental en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, luego de imponerse 1-4 al Atlas en el Estadio Jalisco, en partido correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX.

El conjunto hidalguense aprovechó los errores defensivos de los rojinegros y consiguió tres puntos que le permiten llegar con posibilidades de clasificación a la última fecha del campeonato, donde se jugará su boleto a la Fiesta Grande frente al Toluca.

El marcador se abrió apenas al minuto 5, cuando Manuel Capasso terminó enviando el balón a su propia portería. Después de un centro de Oussama Idrissi, el defensor argentino intentó desviar el esférico, pero terminó marcando el autogol que significó el 0-1 para los visitantes.

Pachuca aprovechó el desconcierto de los locales y amplió su ventaja al minuto 12. En una gran combinación con Salomón Rondón, Idrissi recibió en posición favorable y definió para colocar el 0-2 en el marcador.

Atlas reaccionó, pero Pachuca sentenció el partido en el segundo tiempo

Para la parte complementaria, el Atlas salió decidido a meterse nuevamente en el encuentro y consiguió descontar al minuto 51. Después de haber marcado un autogol, Manuel Capasso se reivindicó al aparecer en el área rival para conseguir el 1-2.

Los rojinegros mantuvieron la presión y al minuto 69 consiguieron mandar el balón al fondo de las redes, pero la anotación terminó siendo invalidada por una falta previa a la jugada.

Pachuca aprovechó el momento para recuperar el control del partido y encontró una oportunidad desde los once pasos. Al minuto 74, Salomón Rondón convirtió el penalti para establecer el 1-3 en la pizarra.

La situación se complicó todavía más para los locales al minuto 80, cuando Adonis Frías fue expulsado después de una revisión en el VAR por una entrada por detrás sobre uno de sus rivales, dejando al Atlas con un hombre menos durante el cierre del encuentro.

En el tiempo de compensación, al minuto 90+1', apareció Eduardo Bauermann para decretar el 1-4 que sentenció y culminó la victoria de los visitantes.

¿Qué necesita Pachuca para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Con este resultado, Pachuca llegó a 22 puntos y se colocó momentáneamente en la séptima posición de la clasificación, a la espera de los demás resultados de la Jornada 16.

Los Tuzos tendrán una auténtica final en la última fecha del torneo, cuando se enfrenten al Toluca, partido en el que buscarán asegurar su presencia en la Liguilla del Apertura 2026.

Por su parte, el Atlas se mantiene con 27 unidades y ocupa momentáneamente el cuarto lugar de la tabla general, aunque todavía deberá esperar los resultados del resto de la jornada para conocer su posición definitiva.

De esta manera, Pachuca llegará con la ilusión de conseguir su boleto a la Fiesta Grande, mientras que la victoria sobre los rojinegros mantiene abierta la pelea por los últimos lugares de clasificación.