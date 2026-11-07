Echan al técnico de Egipto por su polémica vida privada

Las polémicas por la vida privada de Hossam Hassan tuvo consecuencias, debido a que el técnico fue destituido de la selección. La Federación Egipcia de Futbol atribuyó la destitución a la preocupación que existe por la imagen negativa y la estabilidad del combinado nacional.

Según medios locales, los abogados que representan a Hassan, habrían presentado una denuncia contra su exesposa, alegando falsificación de documentos oficiales y bigamia.

Con Hossam Hassan al mando, la selección de Egipto alcanzó los octavos de final del Mundial de 2026 Mexsport

El cese también se da después de que el Consejo Supremo de Regulación de los Medios de Egipto, prohibiera al técnico figurar en plataformas mediáticas por un caso relacionado con su vida privada y su exesposa.

La EFA también indicó que Ali Maher será el técnico sustituto; estaba al mando del club Ceramica Cleopatra.

Hossam Hassan estaba en el centro de los debates a raíz de una serie de disputas después de que Egipto alcanzara los octavos de final del Mundial de 2026, el mejor resultado del país en el torneo.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PARTIDOS DE EGIPTO?

La selección de Egipto se medirá a Malaui los días 13 y 17 de noviembre, dentro de la clasificación para la Copa Africana.